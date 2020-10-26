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Yüzünüzün bir tarafı neden diğerinden daha çekici? Sol taraf...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Instagram kullanıcıları selfie çekerek haftada 5 saatten fazla (günde 48 dakika) harcıyor. Genellikle sosyal medya sitelerine yükledikleri her "mükemmel çekim" için 7 özçekim yapılıyor. Melbourne'daki La Trobe Üniversitesi'nde nöropsikoloji profesörü olan Annukka Lindell, selfie çekenlerin çoğunun sol tarafını resimlerde göstermeyi tercih ettiğini söylüyor. Peki neden?

Yüzünüzün bir tarafı neden diğerinden daha çekici? Sol taraf...

Özçekim yapmayı seviyoruz ve sol tarafımızın neden en iyi tarafımız olabileceğini hiç merak ettniz mi?

NORMAL VE AYNA ÖZÇEKİMLERİNDE SOL TARAFIMIZI TERCİH EDİYORUZ

Nöropsikoloji profesörü olan Annukka Lindell, insanların ayna özçekimleri çekerken de sol taraflarını göstermeyi tercih ettiklerini keşfetti. Araştırmalara göre, ifadelerimiz en açık şekilde yüzün sol tarafından anlaşılıyor. Çünkü bu bölüm, duygularımızı yöneten merkez olan beynin sağ yarım küresi tarafından kontrol ediliyor. Lindell, “sol yanak etkisi” olarak adlandırılan bu durumu, 81 katılımcıdan sağdan ve soldan çekilmiş portreleri yorumlamalarını isteyerek deneyimliyor.

Büyük bir çoğunluk soldan çekilen portreleri diğerlerine göre daha mutlu olarak yorumluyor.

SOL YANAĞIMIZ DAHA ÇOK DUYGU GÖSTERİYOR

Araştırmalar, yüzün sol tarafının daha duygusal olarak ifade edildiğini gösteriyor. Bu, beyindeki duyguların işlenme biçimiyle açıklanabilir. Beynin vücudun sol tarafındaki kasları kontrol eden sağ tarafında duygu baskındır. Bu nedenle, insanlar duygusal bir fotoğraf için poz vermeleri istendiğinde sol yanağını, duygularını gizleyen bir fotoğraf için poz verirken sağ yanağını gösteriyorlar.

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