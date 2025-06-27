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Yüzyılın transfer çalımı geliyor! Victor Osimhen için en yüksek teklif Fenerbahçe’den…

Bir süredir menajerler aracılığıyla Napoli ile temasta olan Fenerbahçe de İtalyan ekibine, Osimhen'in 75 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduklarını iletti. Ekol TV'nin haberine göre şu ana kadar Napoli'ye en yüksek teklifi yapan kulüp Fenerbahçe.

Yüzyılın transfer çalımı geliyor! Victor Osimhen için en yüksek teklif Fenerbahçe’den…
Burak Kavuncu

Süper Lig'de bu sezon Galatasaray'ı sırtlayan Victor Osimhen'de transfer yarışı kızışıyor. Sarı-kırmızılıların teklif yaptığı ve Osimhen’in kararını beklemeye geçtiği öğrenilirken, yıldız oyuncu için Fenerbahçe de devreye girdi. Ekol TV’nin yaptığı habere göre Fenerbahçe, Victor Osimhen için devreye girdi. Şu ana kadar Napoli'ye en yüksek teklifi yapan kulüp Fenerbahçe.

ALİ KOÇ GEMİLERİ YAKTI

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Fenerbahçe taraftarı ile arası iyice açılan Başkan Ali Koç, seçim ihtimalini de düşünerek ortalığı kasıp kavuracak bir transfer hedefi belirledi. Ali Koç’un Süper Lig’in yıldızı Osimhen için oyuncunun menajeri ile bir araya geldiği ve kesenin ağzını açtığı gelen bilgiler arasında.

GALATASARSAY’IN TEKLİFİ 20 MİLYON

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Süper Lig şampiyonu Galatasaray, İtalyan kulübü Napoli ile olan serbest kalma bedelini 15 temmuz tarihine kadar ödemeyi planlarken, yıldız golcü Osimhen’in kararını beklemeye geçti. Sarı kırmızılılar yıllık 20 milyon euro ödemeyi taahhüt ederken, Osimhen’in Avrupa’nın 5 büyüğünden hala teklif beklediği bildirildi.

ARABİSTAN PAZARI HALA CANLI

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Suudi Arabistan kulübü Al Hilal’in yıldız oyuncu ile ciddi şekilde ilgilendiği ve yıllık 40 milyon euro teklif yaptığı ortaya çıkmıştı. Nijeryalı yıldız teklifi red etmiş ve Avrupa’dan gelecek teklifleri beklemeye geçmişti. Buna karşın Arabistan kulübünün son bir teklif daha yapacağı ve teklifi 50 milyon euro bandına çıkaracağı öğrenildi.

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