Yüzyıllardır ayakta kalmasının sırrı ortaya çıktı! Çin Seddi'nin harcından çıkanlar şoke etti

Çin'in yüzyıllardır ayakta kalan surları, tapınakları ve köprülerinin dayanıklılığı uzun yıllardır bilim insanlarının ilgisini çekiyordu. Yapılan araştırmalar, bu etkileyici sağlamlığın sırrının şaşırtıcı bir malzemede gizli olduğunu ortaya çıkardı: Yapışkan pirinç.

HARCA YAPIŞKAN PİRİNÇ EKLEMİŞLER

Bilimsel analizlere göre, antik Çin'de inşaat ustaları kireç harcını yapışkan pirinç çorbasıyla karıştırarak çok daha dayanıklı bir yapı malzemesi elde etti. Özellikle 1368-1644 yılları arasındaki Ming Hanedanlığı döneminde bu yöntemin yaygın olarak kullanıldığı belirlendi.

Araştırmacılar, yaklaşık 600 yıllık Nankin surlarından alınan harç örneklerinde kireç ile yapışkan pirinçte bulunan amilopektin adlı karbonhidratın birlikte kullanıldığını tespit etti.

DAYANIKLILIĞIN SIRRI AMİLOPEKTİNDE

Bilim insanlarına göre yapışkan pirinçte bulunan amilopektin, harcın sertleşme sürecini değiştirerek daha sıkı ve sağlam bir yapı oluşturuyor.

Bu sayede harç daha az su geçiriyor, çatlamaya karşı daha dirençli hale geliyor ve zamanla oluşabilecek bozulmalar önemli ölçüde azalıyor. Ayrıca bu özel karışımın depremlere ve zorlu hava koşullarına karşı da ekstra dayanıklılık sağladığı belirtiliyor.

SADECE ÇİN SEDDİ'NDE DEĞİL

Yapışkan pirinç harcı yalnızca Çin Seddi'nde kullanılmadı. Araştırmalara göre antik Çin'de şehir surları, köprüler, tapınaklar, mezarlar ve anıtsal yapılarda da aynı teknikten yararlanıldı.

Özellikle Nankin surları üzerinde yapılan laboratuvar incelemeleri, bu yöntemin gerçekten uygulandığını bilimsel olarak doğruladı.