'Zaferin Rengi' filminin fragmanı paylaşıldı! Vizyon tarihi için geri sayım başladı... Hayranlarını şimdiden heyecanlandırdı

Oyuncu kadrosunda Kubilay Aka, Gülper Özdemir, Nejat İşler, Timuçin Esen, Yiğit Özşener, Gonca Vuslateri ve Birce Akalay gibi isimlerin yer aldığı 'Zaferin Rengi' filminin tanıtımı paylaşıldı. Filmin resmi X hesabından “Vatan bir bütündür, parçalanamaz! Bir liderin dehası… Sahalarda yükselen umut… Bir milletin dirilişi… Futbol onlara futboldan fazlası..." notuyla paylaşılan fragman beğeni topladı.

“Vatan bir bütündür, parçalanamaz!”



Bir liderin dehası…



Sahalarda yükselen umut…



Bir milletin dirilişi…



Futbol onlara futboldan fazlası…



Abdullah Oğuz’dan ‘’Zaferin Rengi’’ 16 Şubat’ta Sinemalarda.#ZaferinRengi pic.twitter.com/C3eCg3PJhF — zaferin rengi (@Zaferinrengi) February 7, 2024

ZAFERİN RENGİ FİLMİNİN KONUSU

Zaferin Rengi, 1919 yılında İstanbul'u işgal eden düşman kuvvetlerine karşı örgütlenen insanların Anadolu'da başlattıkları direnişi, Cumhuriyet tarihinin en önemli spor başarılarından olan General Harington Kupası efsanesinin etrafında anlatıyor. Filmin senaryosunda ise Abdullah Oğuz ve Evren Oğuz imzası bulunuyor.







