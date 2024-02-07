Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Sinema Tv
    4. 'Zaferin Rengi' filminin fragmanı paylaşıldı! Vizyon tarihi için geri sayım başladı... Hayranlarını şimdiden heyecanlandırdı

    'Zaferin Rengi' filminin fragmanı paylaşıldı! Vizyon tarihi için geri sayım başladı... Hayranlarını şimdiden heyecanlandırdı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    07.02.2024 15:54 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Yönetmenliği ve yapımcılığını Abdullah Oğuz'un üstlendiği 'Zaferin Rengi' filmi için geri sayım başladı. 16 Şubat'ta vizyona girmesi beklenen filmin tanıtımı paylaşıldı. Vizyon için geri sayım başlamışken filmin tanıtımı hayranlarını heyecanlandırdı.

    Oyuncu kadrosunda Kubilay Aka, Gülper Özdemir, Nejat İşler, Timuçin Esen, Yiğit Özşener, Gonca Vuslateri ve Birce Akalay gibi isimlerin yer aldığı 'Zaferin Rengi' filminin tanıtımı paylaşıldı. Filmin resmi X hesabından “Vatan bir bütündür, parçalanamaz! Bir liderin dehası… Sahalarda yükselen umut… Bir milletin dirilişi… Futbol onlara futboldan fazlası..." notuyla paylaşılan fragman beğeni topladı.

    ZAFERİN RENGİ FİLMİNİN KONUSU

    1

    Zaferin Rengi, 1919 yılında İstanbul'u işgal eden düşman kuvvetlerine karşı örgütlenen insanların Anadolu'da başlattıkları direnişi, Cumhuriyet tarihinin en önemli spor başarılarından olan General Harington Kupası efsanesinin etrafında anlatıyor. Filmin senaryosunda ise Abdullah Oğuz ve Evren Oğuz imzası bulunuyor.


    Kesfet


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Prenses'in çıplak pozları dünya gündemindePrenses'in çıplak pozları dünya gündeminde
    'Kilolusun diye boşanan kocama şok' diyerek paylaştı! Tam 42 kilo verdi'Kilolusun diye boşanan kocama şok' diyerek paylaştı! Tam 42 kilo verdi
    Çıplak yolcu havalimanını birbirine kattı! Güvenliği kandırmaya çalıştıÇıplak yolcu havalimanını birbirine kattı! Güvenliği kandırmaya çalıştı
    Anahtar Kelimeler:
    Kubilay Aka
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Yüzde 500 zam isteyen dükkan sahibinden kiracısına: Eşinin dul kalmasını istemiyorsan çık

    Yüzde 500 zam isteyen dükkan sahibinden kiracısına: Eşinin dul kalmasını istemiyorsan çık

    Erdoğan'dan Yeniden Refah mesajı! Akıllara o isim geldi

    Erdoğan'dan Yeniden Refah mesajı! Akıllara o isim geldi

    'Kilolusun diye boşanan kocama şok' diyerek paylaştı! Tam 42 kilo verdi

    'Kilolusun diye boşanan kocama şok' diyerek paylaştı! Tam 42 kilo verdi

    Prenses'in çıplak pozları dünya gündeminde

    Prenses'in çıplak pozları dünya gündeminde

    Gözyaşlarıyla anlattı! Metroda taciz edildiğini söyledi... "Kimse yardım etmedi"

    Gözyaşlarıyla anlattı! Metroda taciz edildiğini söyledi... "Kimse yardım etmedi"

    Kocasını öldürmesi için arkadaşına servet teklif etmişti! Gören tanıyamadı

    Kocasını öldürmesi için arkadaşına servet teklif etmişti! Gören tanıyamadı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

    12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

    Büyük Columbia indirimi devam ediyor! Bot, polar, mont...

    Büyük Columbia indirimi devam ediyor! Bot, polar, mont...

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    "Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

    "Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

    Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

    Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.