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Zahide Yetiş'in boşandığı eşi Cem Arısoy kimdir, nereli? 9 yıllık evliliklerinin sona erdiği ortaya çıktı! İşte Cem Arısoy'un biyografisi

06.04.2023 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zahide Yetiş'in boşandığı eşi Cem Arısoy vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Sunucu Zahide Yetiş, Gökay Kalaycıoğlu'na 2014 yılında evlendiği eşi ile sessiz sedasız boşandığını açıkladı. Böylelikle 9 yıllık evliliklerinin sona erdiği ortaya çıktı. Peki, Zahide Yetiş'in boşandığı eşi Cem Arısoy kimdir, nereli? İşte Cem Arısoy'un biyografisi...

Zahide Yetiş'in boşandığı eşi Cem Arısoy kimdir, nereli? 9 yıllık evliliklerinin sona erdiği ortaya çıktı! İşte Cem Arısoy'un biyografisi

Zahide Yetiş'in boşandığı eşi Cem Arısoy, Gökay Kalaycıoğlu'nun programının ardından arama motorlarında en çok sorgulanan isimler arasında yer alıyor. 2014 yılında Cem Arısoy ile evlenen ve Aras adında bir oğlu olan Zahide Yetiş'in boşandığı ortaya çıktı. İşte Cem Arısoy hakkında merak edilenler...

CEM ARISOY KİMDİR?

Cem Arısoy aslen İzmir Karşıyakalı'dır. Cem Arısoy Zahide Yetiş ile 2014 yılında Paris'te evlendi.

İzmir'de basketbolla profesyonel olarak igilenen Cem Arısoy'un Zahide Yetiş'le de ilk kez bir basketbol maçında görüştüğü magazin basınında yer almıştı.

Cem Arısoy'un oynadığı bir basketbol maçına giden Zahide Yetiş arkadaşları vasıtasıyla Cem Arısyo ile tanıştığı, çifti İzmir'de hayatlarını sürdürdüğü biliniyordu. Bazı zamanlar çekim için İstanbul'a gelen Zahide Yetiş dikkat çeken bir itirafta bulundu.

CEM ARISOY VE ZAHİDE YETİŞ NEDEN AYRILDI?

Zahide Yetiş 9 yıllık evliliğinin bittiğini açıkladı.

Boşanmasına dair ayrıntı vermemeyi tercih eden Yetiş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Aras'la her zaman yeni sayfalar açtık. Hayat sizi başka yerlere götürebiliyor ve o götürdüğü yerde varlığınıza devam ediyorsunuz. Bu bizim için çok özel bir sene oldu. İstanbul'da evim var ama çoğu zamanımı İzmir'deki evde geçiriyorum. Oğlumla hayatımıza devam ediyoruz. Baba ve babaannesiyle diyalogumuz devam ediyor"

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