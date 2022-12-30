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Zahmet eş anlamlısı nedir? Zahmet kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

30.12.2022 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe geçmişten günümüze değişerek ve zenginleşerek varlığını sürdüren bir dildir. Kelimeler konuşma ve yazı dilinde duygu ve düşünceleri ifade etme konusunda önemli bir yer tutar. Kelimelerin yanı sıra eş anlamlıları ve zıt anlamlıları da oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu kelimeleri kullanmak cümlelerin çeşitlenmesini ve anlamın zenginleşmesini sağlar. Peki, Arapça kökenli kelimelerden birisi olan zahmet kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler nelerdir?

Zahmet eş anlamlısı nedir? Zahmet kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Zahmet kelimesi dilimize Arapçadan geçmiş bir kelimedir. Arapçada "darlık, sıkışma, sancı" gibi anlamlara gelen ve "zḥm" kökünden türetilen "zaḥmet" kelimesinden alıntıdır. Dilimizde de benzer bir anlamda kullanılan kelime "güçlük" anlamını taşır. Zahmet sözcüğü Türkçeye, bir işin veya bir herhangi bir şeyin verdiği güçlük anlamında kullanılır.

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Zahmet kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Güçlük anlamına gelen zahmet kelimesinin kullanıldığı yere göre eş anlamlı kelimeleri de kullanılabilir. Zahmet kelimesinin eş anlamı olan kelimelerin kullanımı cümle içerisinde akıcı bir anlatım ortaya çıkartır ve okuyucuya hem yazı dilinde hem de konuşma dilinde avantaj sağlar. Zahmet kelimesinin eş anlamı olan kelimeler cümle içinde kullanıldığı anlama ve yerine göre zahmetle aynı anlamı karşılar. Zahmetin eş anlamlısı kelimeler:

  • Çile
  • Emek
  • Güçlük
  • Zorluk
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Zahmet eş anlamlıları ile örnek cümleler

Arapça kökenli olan zahmet kelimesi bir şeyi yapma güçlüğü, bir işin zorluğuna karşı söylenen kelime anlamında kullanılır. Zahmet eş anlamlısı kelimeler de genel olarak bu anlamı karşılayan kelimelerdir. Zahmet kelimesinin cümle içerisinde kullanıldığı anlama ve yerine göre eş anlamlıları da kullanılmaktadır. Bu kullanım yazı ve konuşma dilinde avantaj sağlamaktadır ve akıcı bir anlatım sağlamaktadır. Eş anlamlıları ile ilgili örnek cümleler de şu şekilde sıralanabilir:

  • Bu herkesin yapabileceği bir iş değil, oldukça zorluk çıkaracak bize.
  • Yaşadığımız bu kadar güçlüğe rağmen yine de ayakta durabilmek çok güzel.
  • Bütün bunları yapabilmek için çok çile çekti.
  • Bu iş için gösterdiği çalışmalara verilen ücret, emeğini karşılamıyor.
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