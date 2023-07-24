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Zalgiris Vilnius Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu Zalgiris Vilnius Galatasaray maçı hangi kanalda?

24.07.2023 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi elemelerindeki ilk maçında Litvanya ekibi Zalgiris ile kozlarını paylaşacak. Zalgiris Galatasaray maçı 5 bin 67 seyirci kapasiteli Vilnius kentindeki LFF Stadı'nda oynanacak. Okan Buruk yönetimindeki sarı kırmızılı ekip karşılaşmadan galip olarak ayrılmayı hedefliyor. Peki, Zalgiris Vilnius Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Zalgiris Vilnius ile Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda karşı karşıya gelecek. Zalgiris Vilnius Galatasaray maçını Luis Miguel Branco Godinho yönetecek. Heyecanla beklenen maç için geri sayım başladı. Zalgiris Vilnius Galatasaray maçının rövanşı ise 2 Ağustos’ta oynanacak. İşte, Zalgiris Vilnius Galatasaray maçının tarihi, saati ve canlı yayınlanacağı kanal...

ZALGİRİS VİLNİUS GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Zalgiris Vilnius Galatasaray maçı yarın (25 Temmuz Salı) saat 19:00'da başlayacak.

ZALGİRİS VİLNİUS GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Zalgiris Vilnius - Galatasaray maçı S Sport'ta canlı olarak ekrana gelecek.

RÖVANŞ KARŞILAŞMASI 2 AĞUSTOS'TA

Galatasaray ve Zalgiris arasındaki eleme turunun ilk ayağı 25 Temmuz’da, rövanş ise 2 Ağustos’ta oynanacak.

Mart ayının başında başlayan Litvanya A Ligi’nde 22 karşılaşmaya çıkan Zalgiris'in 15 üstünlük, 4 beraberlik ve 3 yenilgisi bulunuyor. Zalgiris 2. sırada yer alıyor.

2022-23 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde 1. Ön Eleme Turu’na kadar giden ve Konferans Ligi’ne kalan Litvanya temsilcisi, Slovan Bratislave, Basel ve Pyunik gibi ekiplerin bulunduğu gruptan çıkamamıştı.

Maçlarının 5 bin 500 kapasiteli LFF Stadyumu’nda oynayan Zalgiris’te 17 karşılaşmada 14 golü bulunan Mathias Kehinde, en skorer oyuncuları olarak ön plana çıkıyor.

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