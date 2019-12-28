Zalim İstanbul 25. yeni bölüm 2. fragmanı! Cenk ve Cemre'nin evlilik oyunu Agah'ı çıldırtıyor!

Başrollerinde; Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek’in yer aldığı Zalim İstanbul, 30 Aralık Pazartesi 25. yeni bölümüyle ekrana gelecek.

ZALİM İSTANBUL YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yeni yılda ekrana ara verecek olan Zalim İstanbul'da Cenk ve Cemre'nin sahte evliliğini öğrenen Agah, duydukları karşısında çılgına dönüyor.

Nedim, Cemre'ye olan öfkesi sebebiyle seçimini yapmış ve Ceren ile olan evliliğini sürdürme kararı almıştır. Cenk ise Cemre'ye duyduğu aştan bir an bile şüphe etmez yaşanan tüm tatsız olaylara rağmen bu durumu sevdiği kadın ile paylaşır.

Öte yandan Şeniz, Ceren'in tuzağına düşer. Ceren intikam ateşiyle yanmaktadır. Şeniz'den öcünü almaya kararlıdır.

Cemre artık Nedim karşısında ne yapacağını bilemediği için rest çeker. Evlilik sahte bile olsa Cenk eğer yüzüğü ona geri takarsa evliliğin gerçek olacağını söyler. Cemre'nin bu resti Nedim'in fikrinin değişmesine sebep olacak mı?



Zalim İstanbul yeni bölümüyle 30 Aralık 2019 Pazartesi akşamı Kanal D'de ekrana gelecek.