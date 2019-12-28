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  4. Zalim İstanbul 25. yeni bölüm 2. fragmanı! Cenk ve Cemre'nin evlilik oyunu Agah'ı çıldırtıyor!

Zalim İstanbul 25. yeni bölüm 2. fragmanı! Cenk ve Cemre'nin evlilik oyunu Agah'ı çıldırtıyor!

DİZİ HABERLERİ  | 28.12.2019 03:04 | Son Güncelleme

Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul'un 25. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Zalim İstanbul'un yeni bölümünde, Cenk ve Cemre'nin oynadığı evlilik oyunu gerçek mi oluyor? Cenk ve Cemre'nin sahte evliliği köşktekiler tarafından öğrenilince ortalık karışıyor. Çılgına dönen Agah'ın "Aşk evliliği değil, mantık evliliği değil, Nedim evliliği" sözleri dikkat çekiyor. İşte Zalim İstanbul 25. yeni bölüm fragmanı ve özeti.

Başrollerinde; Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek’in yer aldığı Zalim İstanbul, 30 Aralık Pazartesi 25. yeni bölümüyle ekrana gelecek.

ZALİM İSTANBUL YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yeni yılda ekrana ara verecek olan Zalim İstanbul'da Cenk ve Cemre'nin sahte evliliğini öğrenen Agah, duydukları karşısında çılgına dönüyor.

Nedim, Cemre'ye olan öfkesi sebebiyle seçimini yapmış ve Ceren ile olan evliliğini sürdürme kararı almıştır. Cenk ise Cemre'ye duyduğu aştan bir an bile şüphe etmez yaşanan tüm tatsız olaylara rağmen bu durumu sevdiği kadın ile paylaşır.

Öte yandan Şeniz, Ceren'in tuzağına düşer. Ceren intikam ateşiyle yanmaktadır. Şeniz'den öcünü almaya kararlıdır.

Cemre artık Nedim karşısında ne yapacağını bilemediği için rest çeker. Evlilik sahte bile olsa Cenk eğer yüzüğü ona geri takarsa evliliğin gerçek olacağını söyler. Cemre'nin bu resti Nedim'in fikrinin değişmesine sebep olacak mı?
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Zalim İstanbul yeni bölümüyle 30 Aralık 2019 Pazartesi akşamı Kanal D'de ekrana gelecek.

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

23 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlanan Zalim İstanbul'un 24. bölümünde Nedim, aşk ve intikam arasında kalıyor.

Nedim, yaşamının büyük bölümünü elinden alan Şeniz ve Cenk'e karşı savaşını şiddetlendirmeye başlıyor. Bu uğurda Cemre'ye olan aşkını bir tarafa koyuyor. Cemre, Nedim ile ilgili hislerinin adını koymaya çalıştığı sırada onun kendisine karşı olan sert tavrı koruduğunu görüyor. Cenk, Cemre ve Nedim arasında gelişebilecek bir aşkın rahatsızlığını yaşıyor. Cemre'ye olan aşkı Nedim'e karşı bakış açısında değişikliklere neden oluyor. Şirket hakları konusunda Nedim'in karşısına dikiliyor. Aralarındaki gergin durumu fark eden Agah Bey olayı düzeltmeye çalışsa da ikili arasındaki Cemre konusu çekilmiş silahları kınına koymaya yetmiyor. Şeniz, Nedim'in güçlenmesi karşısında savaşına gözden düşen Ceren'i tekrar sokuyor. Ceren ise, kaybettiklerini tekrar elde etme amacıyla bebeğinin ölümüne neden olan Şeniz'in ittifakını kabul ediyor.

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