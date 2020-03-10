MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Zalim İstanbul 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Agah'ı yıkan haber! Zalim İstanbul 34. son bölüm izle

Zalim İstanbul 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Agah'ı yıkan haber! Zalim İstanbul 34. son bölüm izle

DİZİ HABERLERİ  | 10.03.2020 02:49 | Son Güncelleme

Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul'un 35. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Zalim İstanbul yeni bölümde Şeniz ve Nedim arasındaki roller değişiyor. Şeniz artık Nedim'e yaşattığı acıların bedelini ödüyor. Ancak Agah kendini yıkacak bir sürprizle daha karşılaşıyor. İşte Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı ve 34. son bölümde yaşananlar.

Başrollerinde; Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek’in yer aldığı Zalim İstanbul, 9 Mart Pazartesi akşamı 34. son bölümüyle ekrana geldi. Zalim İstanbul'un 16 Mart Pazartesi ekrana gelecek olan 35. yeni bölümünden de ilk fragman Kanal D tarafından yayınlandı. Zalim İstanbul yeni bölümde, Şeniz artık Nedim'in ellerinde.

Tüm gerçekler artık açığa çıkmıştır. Seher ve diğerleri Cemre'nin Ceren'in bebeğinin babası hakkında yaptığı konuşmayı duymuştur. Seher, Ceren'i yanında kovar. Ancak Ceren'in vazgeçmeye hiç niyeti yoktur. Planını devreye sokar. Şeniz ise artık Nedim'in koltuğuna oturmuştur. Roller Nedim ve Şeniz için değişmiştir.

Zalim İstanbul yeni bölümüyle 16 Mart Pazartesi 20.00'da Kanal D'de

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cenk ve Damla annelerinin gözleri önündeki düşüşüyle şoka girer. Agah tüm sorumluluğu üstüne alarak yaşadığı ihaneti unutmaya çalışmaktadır. Damla ve Cenk ise Şeniz ölüm kalım savaşı verirken Agah’ın karşısına geçerler.

Ceren Nedim ve Cenk’in hayatlarını sonsuza kadar değiştirecek sırrı elinde bulurken, bu kez Neriman’ı saf dışı bırakacaktır.
Cemre Damla’nın ağzından kaçırdığı bir cümlenin izini sürmeye kararlıdır. Cemre iz sürerken, hiç beklemediği anda Cenk’in itirafı ile karşılaşacaktır.

Şeniz ise ölüm kalım savaşı verirken kaderin onun için hazırladığı hazin sondan habersizdir.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tuvalet kağıdı yüzünden birbirlerine girdiler! Tuvalet kağıdı yüzünden birbirlerine girdiler!
Yasak Elma 73. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Şahika'dan Ender'e bombalı tuzak! Yasak Elma 72. son bölüm izle!Yasak Elma 73. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Şahika'dan Ender'e bombalı tuzak! Yasak Elma 72. son bölüm izle!
Yeşilçam'ın Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu değişimiyle şaşırttı!Yeşilçam'ın Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu değişimiyle şaşırttı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Zalim İstanbul 35. yeni bölüm fragmanı, zalim istanbul, zalim istanbul 34. son bölüm izle,

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Yasak Elma'da yeni aşk başlıyor!

Yasak Elma'da yeni aşk başlıyor!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Mucize Doktor'da ortalığı karıştıracak yeni oyuncu!

Mucize Doktor'da ortalığı karıştıracak yeni oyuncu!

Yasak Elma'da şok sahne! Böyle veda ediyor!

Yasak Elma'da şok sahne! Böyle veda ediyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öğretmen dizisi 2. yeni bölüm 3. fragmanı yayınlandı! Öğretmen Akif'in sevgilisi Zeynep uyanıyor!

Öğretmen'de Akif'i şoke eden gelişme!

Yasak Elma 73. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Şahika'dan Ender'e bombalı tuzak! Yasak Elma 72. son bölüm izle!

Yasak Elma'da Ender'e bombalı tuzak!

Sefirin Kızı 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Nare, Sancar'ı affedecek mi? "Bizimle bir hayat ihtimalini kaybettin" Sefirin Kızı 12. son bölüm izle

Bizimle bir hayat ihtimalini kaybettin

Çukur 92. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yamaç ve Vartolu'dan Çağatay Erdenet'i bitiren plan! Çukur 91. son bölüm izle

Çukur'da Yamaç ve Vartolu'dan Çağatay'ı bitiren hamle!

Çukur dizisi oyuncularından aile pozu!

Aile her şeydir

Sefirin Kızı'nda Kahraman Boz rolünü kim oynuyor? Bülent Şakrak kimdir?

Ünlü oyuncu Sefirin Kızı dizisine katıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.