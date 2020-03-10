Zalim İstanbul 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Agah'ı yıkan haber! Zalim İstanbul 34. son bölüm izle

Başrollerinde; Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek’in yer aldığı Zalim İstanbul, 9 Mart Pazartesi akşamı 34. son bölümüyle ekrana geldi. Zalim İstanbul'un 16 Mart Pazartesi ekrana gelecek olan 35. yeni bölümünden de ilk fragman Kanal D tarafından yayınlandı. Zalim İstanbul yeni bölümde, Şeniz artık Nedim'in ellerinde.

Tüm gerçekler artık açığa çıkmıştır. Seher ve diğerleri Cemre'nin Ceren'in bebeğinin babası hakkında yaptığı konuşmayı duymuştur. Seher, Ceren'i yanında kovar. Ancak Ceren'in vazgeçmeye hiç niyeti yoktur. Planını devreye sokar. Şeniz ise artık Nedim'in koltuğuna oturmuştur. Roller Nedim ve Şeniz için değişmiştir.

Zalim İstanbul yeni bölümüyle 16 Mart Pazartesi 20.00'da Kanal D'de

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cenk ve Damla annelerinin gözleri önündeki düşüşüyle şoka girer. Agah tüm sorumluluğu üstüne alarak yaşadığı ihaneti unutmaya çalışmaktadır. Damla ve Cenk ise Şeniz ölüm kalım savaşı verirken Agah’ın karşısına geçerler.

Ceren Nedim ve Cenk’in hayatlarını sonsuza kadar değiştirecek sırrı elinde bulurken, bu kez Neriman’ı saf dışı bırakacaktır.

Cemre Damla’nın ağzından kaçırdığı bir cümlenin izini sürmeye kararlıdır. Cemre iz sürerken, hiç beklemediği anda Cenk’in itirafı ile karşılaşacaktır.

Şeniz ise ölüm kalım savaşı verirken kaderin onun için hazırladığı hazin sondan habersizdir.

