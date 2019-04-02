Zalim İstanbul dizisi nerede çekiliyor? Konusu nedir? Zalim İstanbul 2. yeni bölüm fragmanı izle!

Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin'in başrollerini paylaştığı Kanal D'nin iddialı dizisi Zalim İstanbul ekrana gelen ilk bölümüyle beğeni toplandı. Antakya'dan İstanbul'a uzanan bir aile hikayesinin anlatıldığı Zalim İstanbul'un 2. bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölümde, Seher, kayınvalidesi Neriman'ın yaptığı anlaşmayı öğreniyor. Hesabını sormak için soluğu konakta alıyor. ZALİM İSTANBUL YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Agah Karaçay'ın karşısına dikilen Seher, elindeki paraları yüzüne fırlatarak bu durum karşısında ne kadar net olduğunu gösteriyor. Agah ise, ilk kez birinin bu kadar rahat olarak tepki göstermesine şaşırıyor. İşin bozulması ve yeğeni için düşündüğü planın ters tepmesine çok sinirleniyor. Seher ve ailesi sıkıntılı durumun çözülmesi sonrasında konakta çalışmaya başlıyorlar. Agah'ın eşi Şeniz bu durumdan rahatsız olamaya başlıyor. Sürekli Seher'i sıkıştırarak, konaktan ayrılmalarını sağlamaya çalışıyor. Öte yandan Ceren, zengin bir yaşamın hayali ile geri dönülmesi zor bir karar alıyor. Bir gece Cenk'in odasına giderek amacı için harekete geçiyor.

Zalim İstanbul 2. Bölüm 8 Nisan Pazartesi akşamı saat 19.45'te Kanal D'de! ZALİM İSTANBUL NEREDE ÇEKİLİYOR?

Zalim İstanbul'un 1. bölümündeki köy sahneleri Antakya'da çekildi. Dizinin İstanbul çekimleri ise Kuzguncuk'taki bir konakta yapılıyor. ZALİM İSTANBUL SONBÖLÜMDE NELER OLACAK?

Zalim İstanbul'un ilk bölümünde Seher, kayınvalidesi ve kızının oyunları sonucunda İstanbul'a gelmek zorunda kalıyor. Agah Karaçay, kaza nedeni ile tekerlekli sandalyeye mahkum kalan yeğenine bakacak ve evlenecek bir kız bulması için yanında çalışan memleketlisi kadına emir verir. O da Seher'in kayınvalidesi Neriman’a ulaşır. Neriman için arayıp da bulamayacağı bir fırsattır bu. Gelini Seher'den gizli torunu Ceren'i kafaya alarak planlar yapmaya başlar. Ceren ise, Agah'ın yakışıklı oğlu Cenk ile evleneceğini düşünerek babaannesinin planlarına ortak olur. İstanbul'a gelişi öne çekebilmek için türlü numaralara başvuran ikili sonunda emellerinde başarılı olurlar. Kardeşler arasındaki itiş kakış sırasında evleri yanan Seher de bu gidişe mecbur kalır. Agah Beyin konağına geldiklerinde işler karışmaya başlar. Seher, kendilerine karşı fazla iyi olduğunu düşündüğü durumdan şüphelenmeye başlar. Sonunda kayınvalidesinden gerçeği öğrenir.