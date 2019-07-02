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Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin'in yatak pozu olay oldu!

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ÜNLÜLER  | 02.07.2019 09:12 | Son Güncelleme

Kanal D'nin ses getiren dizilerinden biri olan Zalim İstanbul unutulmaz bir sezon finali ile tatile girdi. Dizinin güzel oyuncusu Bahar Şahin'in yatak pozu ise sosyal medyada olay oldu.

Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin'in yatak pozu olay oldu!

Zalim İstanbul dizisi Kanal D'nin daha ilk bölümü ile büyük ses getiren dizisi oldu. Usta oyuncuların yanı sıra genç isimlerinde kadroda olduğu dizi reytinglerde de kanalın yüzünü güldürdü.

Sezon finali yapan dizinin yeni bölümleri için geri sayım başlarken Zalim İstanbul ile yıldızı parlayan genç oyuncu Bahar Şahin'in Instagram'a koyduğu bir fotoğraf takipçilerini ikiye böldü.

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Dizide entrikaları ile tüm aileyi karıştıran Ceren Yılmaz karakterine başarılı bir şekilde hayat veren Bahar Şahin'in paylaştığı yatak pozunu takipçileri çıplak sanınca yorum yağdı.

Kısa sürede yüzlerce yorum alan yatak pozunda Şahin'i herkes çıplak sandı ama daha sonra dikkatli takipçiler tarafından bu paylaşımın diziden bir kare olduğu ortaya çıktı.

Instagram'ı aktif kullanan ünlülerden biri olan Bahar Şahin'in şu anda 901 bin takipçisi var.

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Anahtar Kelimeler:
Zalim İstanbul Bahar Şahin

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