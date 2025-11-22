YEMEK

Zam geldi: Altın günü bitti! Yufka günü başladı

Amasya’da kadınlar, yükselen altın fiyatları nedeniyle yıllardır sürdürdükleri altın günlerine ara vererek geleneksel dayanışmayı bu kez "yufka günü" etrafında yaşatmaya başladı. Mahalleli kadınlar, her ay bir evde bir araya gelip bahçede kurdukları ocaklarda hamur açıp yufka pişirerek her ailenin kışlık ihtiyacı olan yaklaşık 300 yufkayı elbirliğiyle hazırlıyor.

Zam geldi: Altın günü bitti! Yufka günü başladı

Amasya’da ev hanımları evlerinin ihtiyacı olan yufkaları elbirliği yaparak hamurlarını açıp pişiriyor.

Zam geldi: Altın günü bitti! Yufka günü başladı 1

Altın fiyatlarındaki artış nedeniyle altın günü düzenlemeye ara veren kadınlar bunun yerine ‘yufka günü’nde buluşup her ailenin kışın tüketeceği ortalama 300 yufkayı birlikte hazırlıyor.

Zam geldi: Altın günü bitti! Yufka günü başladı 2

"ALTIN FİYATLARI ARTINCA BİZ DE YUFKA GÜNÜ YAPMAYA BAŞLADIK"

Her ay bir mahalledeki arkadaşlarının evinde buluşup bahçede gün boyunca merdanelerle açtıkları hamurları ocakta pişirdiklerini belirten Rukiye Erdoğan, "Arkadaşlarımızla altın günü yapıyorduk. Altın fiyatları artınca biz de yufka günü yapmaya başladık" dedi.

Zam geldi: Altın günü bitti! Yufka günü başladı 3

"300 YUFKAYI BİRLİKTE HAZIRLADIK"

Yanan ocağında etrafındaki kışlık hazırlığının bir gelenek olduğunu anlatan Arzu Ilıcak da, "Gün boyunca yufka günü düzenliyoruz. Çay içiyor, yemeklerden yiyoruz. Evimin ihtiyacı olan 300 yufkayı birlikte hazırladık" diye konuştu.

Zam geldi: Altın günü bitti! Yufka günü başladı 4

"SOFRAMIZ HERKESE AÇIK"

Yapılan lezzetli gözlemeyi keyifle yediğine değinen Halil İbrahim Karaca ise "Bizim soframız herkese açık. Yolu düşen, gelip geçen herkes çayımızdan içip, hamur işlerinden yiyebiliyor" şeklinde konuştu.

Zam geldi: Altın günü bitti! Yufka günü başladı 5

Zam geldi: Altın günü bitti! Yufka günü başladı 6

Zam geldi: Altın günü bitti! Yufka günü başladı 7

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

