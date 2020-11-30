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Zaman doldu! Daredevil ekrana geri dönecek mi?

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 30.11.2020 07:55 | Son Güncelleme:
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Zaman doldu! Daredevil ekrana geri dönecek mi?

Telif hakları nedeniyle ekran macerası sona eren Daredevil’in yayın hakları yeniden Marvel’a geçti. Hayranlarının iki yıldır bugünü beklediği Daredevil’ın Disney Plus veya Hulu'da yayınlanması için imza kampanyası yapıyorlar.

Netflix’le ekran macerasına başlayan Daredevil, 2018 yılında telif hakları sorunları nedeniyle ani bir şekilde iptal edilmişti. Aksiyon severleri ekrana kilitleyen Daredevil’ın yayın hakları iki senelik bir aranın ardından yeniden Marvel’a dönüyor.

Disney artık Daredevil karakteri için yeni film ve diziler çekebilecek ve hatta karakteri Marvel Sinemati Evreni'ne de dahil edebilecek.

DAREDEVİL HAYRANLARI AYNI KADROYU İSTİYOR

Daredevil hayranları, karakterle adeta özdeşleşen Charlie Cox’tan başkasını Daredevil kostümüyle görmek istemiyor. Charlie Cox’lu Daredevil’in büyük bir hayran kitlesi bulunuyor.

Şimdi bu hayranlar, Disney'den diziyi geri getirmesini ve Charlie Cox ile devam sezonları çekilmesini istiyor. Twitter gibi platformlarda gündem haline gelen hayranlara ayrıca dizide Kingpin karakterini canlandıran Vincent D'Onofrio da destek verdi.

DAREDEVİL’İ KURTAR

Change.org üzerinden düzenlenen "SaveDaredevil" (Daredevil'ı Kurtar) isimli kampanyayı sadece birkaç gün içerisinde 400 binden fazla kişi imzaladı. Hayranlar hala umutlu olduklarını belirtiyor ve diziye olan ilgiden Marvel ve Disney'in haberdar olmasını istiyor.

Disney veya Marvel Stüdyoları tarafından Daredevil'ın geleceğiyle ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Daredevil popüler bir karakter olduğu için Disney muhtemelen yakında bir dizi veya film çekmek isteyecektir. Ancak bu yeni dizinin (veya filmin) yepyeni oyuncular ve yepyeni bir hikayeyle gelmesi şu anda daha olası gibi görünüyor.

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