Baba efsanesinin oyuncuları yeni versiyonu izlerken duygularına hâkim olamadı

Baba efsanesinin son filmi The Godfather Part III, aradan 30 yıl geçtikten sonra yönetmen Francis Ford Coppola’nın kurgusuyla yeniden hayata buldu. Coppola, hikaye etrafındaki sahneleri karıştırdı, müzik ipuçlarını değiştirdi ve üç saatlik destana yeni bir başlangıç ve son ekledi. Projeye ise, düzenlenen değil, yeni bir film anlamı yüklediği için "Mario Puzo’s The Godfather Coda: The Death of Michael Corleone" adını verdi.

BABA EFSANESİ İÇİN BİR ARAYA GELDİLER

Filmin ve serinin yıldızlarından Diane Keaton, başrol oyuncuları Al Pacino, Talia Shire ve George Hamilton'la birlikte Paramount lotundaki özel bir gösterimde yeni filmi birlikte izlediler.

Diane Keaton, "İzlemek hayatımın en güzel anlarından biriydi. Bana göre bir rüyanın gerçekleşmesiydi. Filmi tamamen farklı bir ışıkta izledim. Geriye dönüp baktığımda, "Oh, bilmiyorum" dedim. Eskisi o kadar iyi görünmüyordu ve incelemeler harika değildi ama Francis başlangıcı ve sonu yeniden yapılandırdı ve dostum, sana söylüyorum, bu kesinlikle işe yaradı." dedi

Keaton sözlerine şöyle devam etti; "İnsanların bunu neden takdir etmediğini bilmiyorum ama ben de onlardan biriydim. Benim düşüncem neydi? Bunu neden daha önce beğenmedim bilmiyorum ama yapamadım. Ben de bir bakıma göz ardı ettim ve "peki" diye düşündüm." dedi.