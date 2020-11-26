Baba efsanesinin oyuncuları yeni versiyonu izlerken duygularına hâkim olamadı

Baba efsanesinin son filmi The Godfather Part III, aradan 30 yıl geçtikten sonra yönetmen Francis Ford Coppola’nın kurgusuyla yeniden hayata buldu. Coppola, hikaye etrafındaki sahneleri karıştırdı, müzik ipuçlarını değiştirdi ve üç saatlik destana yeni bir başlangıç ve son ekledi. Projeye ise, düzenlenen değil, yeni bir film anlamı yüklediği için "Mario Puzo’s The Godfather Coda: The Death of Michael Corleone" adını verdi.
Filmin ve serinin yıldızlarından Diane Keaton, başrol oyuncuları Al Pacino, Talia Shire ve George Hamilton'la birlikte Paramount lotundaki özel bir gösterimde yeni filmi birlikte izlediler.
Diane Keaton, "İzlemek hayatımın en güzel anlarından biriydi. Bana göre bir rüyanın gerçekleşmesiydi. Filmi tamamen farklı bir ışıkta izledim. Geriye dönüp baktığımda, "Oh, bilmiyorum" dedim. Eskisi o kadar iyi görünmüyordu ve incelemeler harika değildi ama Francis başlangıcı ve sonu yeniden yapılandırdı ve dostum, sana söylüyorum, bu kesinlikle işe yaradı." dedi
Keaton sözlerine şöyle devam etti; "İnsanların bunu neden takdir etmediğini bilmiyorum ama ben de onlardan biriydim. Benim düşüncem neydi? Bunu neden daha önce beğenmedim bilmiyorum ama yapamadım. Ben de bir bakıma göz ardı ettim ve "peki" diye düşündüm." dedi.
Keaton, filmi yeniden izlemenin ona yapım sırasında yaşadığı eğlenceni anları hatırlattığını söyledi. "Beni geri götürdü. O zamanlar Al Pacino'yla birlikteydim. Andy Garcia da bizimleydi ve onu gerçekten beğenmiştim. İtalya'da çekim yapıyorduk. Özel zamanlardı." dedi. Mario Puzo's The Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone” Blu-ray olarak 8 Aralık'ta piyasaya sürülecek. Keaton, imkanı olan izleyicilerin, bu versiyonu sinemada izlemeleri gerektiğini düşündüğünü de sözlerine ekledi.
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