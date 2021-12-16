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Zaman tünelinden fırlamış gibi! 1970’li yılları geri getirdi, eşyalarının maliyeti şaşırttı

16.12.2021 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yazar Corbyn Hanson Wittig evi sosyal medyada büyük ilgi gördü. 1970’li yılların giyim tarzını hayatının her evresine adapte etmeyi başaran Witting’in evi de bir hayli ilgi çekici. Illinois'deki evini alışılmışın dışında dizayn eden Witting, 1970 yılından kalan eşyalarına ürün başına 20 sterlin (yaklaşık 409 TL) harcadı.

Zaman tünelinden fırlamış gibi! 1970’li yılları geri getirdi, eşyalarının maliyeti şaşırttı

Yazar Corbyn Hanson Wittig, her şeyin ikinci el olduğu ve ürün başına 20 sterlinin altında maliyete sahip olan eşyalarıyla 70’lere götüren inanılmaz bir zaman kapsülü evi yarattı. 51 yaşındaki Corbyn Hanson Wittig, 2020'de taşındıktan sonra yeni evini eski bir cennete dönüştüren büyük bir projeyi üstlendi.

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Bu proje kapsamında Witting, yeni eviyle 1970 yıllarının moda anlayışını geri getirdi. Üç çocuk annesi, Chicago, Illinois'deki dört yataklı müstakil evi neredeyse tamamen ikinci el ve eski eşyalar kullanarak dönüştürdü ve her biri 20 sterlinden (yaklaşık 409 TL) daha ucuza mal oldu.

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“MODERN DEKORASYONU SIKICI BULUYORUM”

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Witting, günümüzün modern gri ve beyaz minimalist dekorasyonun sıkıcı olduğuna inandığını belirtti. 1970 yılların çiçekli ve renkli dekorasyonun kendisini daha iyi hissettirdiğini belirten Witting, “70'lerin maksimalizminin ve çiçek gücünün yeniden canlanmasını umuyorum. Bunun gezegeni kurtarmaya yardımcı olacağına inanıyorum” dedi.

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sosyal medya
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