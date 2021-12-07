“Dünyanın en seksi büyükannesi” lakabıyla tanınan Gina Stewart, gençlik sırrını paylaştı! “Cinsel organınızı güneşlendirin”

51 yaşındaki Avustralyalı Gina Stewart , genç görünümüyle sıklıkla övülüyor ve bu nedenle binlerce Instagram kullanıcısı sağlık ve zindelik ipuçları için onu takip ediyor. Daha önce dünyanın en seksi büyükannesi lakabına kavuşan Stewart, insanlara daha iyi cinsel performans ve yaşlanmayı geciktirici bir destek olarak cinsel organlarını güneşlendirmesini tavsiye etti.

“GENÇLİK HORMONU İŞLEVİNİ ARTTIRIYOR”

Stewart, “doğurganlığı artırmak” ve “gençlik hormonu işlevini” artırmak için cinsel organları her gün güneş ışığına maruz bırakılması önerisinde bulundu. Dört çocuğu bulunan Stewart paylaşımında, “ Günde sadece birkaç dakika cinsel bölgenizi güneşe çıkartmanız sağlık açısından büyük önem taşıyor. Güneş ışığı genital fonksiyonu iyileştirir. Doğurganlık ve gençlik hormonu işlevinde artış sağlar. Cinsel enerjide artış sağlar ve D vitamini üretimini arttırır. UV ışınları mikrop öldürücüdür. Sürekli ışık vücudun her hücresi için faydalıdır” dedi.

Hafta boyunca güneş ışığı almaya çalıştığından söz eden Stewart, takipçilerini cinsel organlarının asla yanmaması konusunda uyardı.



