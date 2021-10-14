90’lı yıllara takıntılı olan 23 yaşındaki Jack Walter’in hayatı zaman tünelini anımsatıyor

1990’lı yıllara takıntılı olan 23 yaşındaki adam evini bir zaman tüneline dönüştürdü ve en sevdiği 10 yıla saygı duymak için bir servet harcadı. Jack Walters’in evinde antika eşyalar, eski mobilyalar, VHS oynatıcılar hatta Windows 95 sürümünü çalıştıran eski bir diz üstü bilgisayar dahi bulunuyor.

“EŞYALARIMI SEVİYORUM”

Oturma odasında 1980 yılından kalan eski bir televizyonu bulanan Jack Walters, sosyal medya hesabından sık sık hayatına dair kesitler paylaşıyor. Takipçilerinin eşyaları nereden bulduğunu merak ettiğini dile getiren Jack Walters, “En sevdiğim eşyam radyolu bir çalar saat. Çok sıradan ama yatak odamda onu gördüğüm zaman mutlu oluyorum.” dedi.

Evini ziyaret edenlerin kendi anılarını hatırlamasıyla sevindiğini söyleyen Jack Walters, “Misafirlerim evimdeki birçok eşyayı hatırladıklarını söylüyor. 1990’lı yılları seven birçok insan olduğunu bilmek güzel. Çünkü bu bana garip olmadığımı hissettiriyor” diye konuştu.



