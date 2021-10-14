Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. 90’lı yıllara takıntılı olan 23 yaşındaki Jack Walter’in hayatı zaman tünelini anımsatıyor

90’lı yıllara takıntılı olan 23 yaşındaki Jack Walter’in hayatı zaman tünelini anımsatıyor

14.10.2021 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1990’lı yıllara büyük bir hayranlık duyan Jack Walters ismindeki adam bütün hayatını retro tarzına dönüştürdü. Geçmişe yıllara dair büyük özlem duyduğunu ifade eden Jack Walters, teknoloji çağı olarak isimlendirilen günümüzde 1990’lı yılları yaşıyor. Jack Walters, zaman tünelini anımsatan evini dizayn edebilmek için 5 bin sterlin (yaklaşık 63 bin TL) harcadı.

90’lı yıllara takıntılı olan 23 yaşındaki Jack Walter’in hayatı zaman tünelini anımsatıyor

1990’lı yıllara takıntılı olan 23 yaşındaki adam evini bir zaman tüneline dönüştürdü ve en sevdiği 10 yıla saygı duymak için bir servet harcadı. Jack Walters’in evinde antika eşyalar, eski mobilyalar, VHS oynatıcılar hatta Windows 95 sürümünü çalıştıran eski bir diz üstü bilgisayar dahi bulunuyor.

“EŞYALARIMI SEVİYORUM”

1

Oturma odasında 1980 yılından kalan eski bir televizyonu bulanan Jack Walters, sosyal medya hesabından sık sık hayatına dair kesitler paylaşıyor. Takipçilerinin eşyaları nereden bulduğunu merak ettiğini dile getiren Jack Walters, “En sevdiğim eşyam radyolu bir çalar saat. Çok sıradan ama yatak odamda onu gördüğüm zaman mutlu oluyorum.” dedi.

Evini ziyaret edenlerin kendi anılarını hatırlamasıyla sevindiğini söyleyen Jack Walters, “Misafirlerim evimdeki birçok eşyayı hatırladıklarını söylüyor. 1990’lı yılları seven birçok insan olduğunu bilmek güzel. Çünkü bu bana garip olmadığımı hissettiriyor” diye konuştu.

Kim Kardashian’a benzerliğine sosyal medyada yorum yağdı! “Kendisini klonlamış”Kim Kardashian’a benzerliğine sosyal medyada yorum yağdı! “Kendisini klonlamış”


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kraliyet Ailesi’nin birbirinden ilginç doğum kuralları! Yasaklara uymak zorundalarKraliyet Ailesi’nin birbirinden ilginç doğum kuralları! Yasaklara uymak zorundalar
Çevre illerden bile gelenler var! Ücreti duyan soluğu yanında alıyorÇevre illerden bile gelenler var! Ücreti duyan soluğu yanında alıyor
Uzaydan bakın ne izleyecekler? Yarım milyon kişi aranıyorUzaydan bakın ne izleyecekler? Yarım milyon kişi aranıyor
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Özgürlükler kasabası! Sadece bu iki şey yasak

Özgürlükler kasabası! Sadece bu iki şey yasak

Görenler ikizi zannetti! “Kendisini klonlamış”

Görenler ikizi zannetti! “Kendisini klonlamış”

Birbirinden ilginç doğum kuralları! Yasaklara uymak zorundalar

Birbirinden ilginç doğum kuralları! Yasaklara uymak zorundalar

“Sosyal medya gerçek değil” dedi! Öyle bir paylaşım yaptı ki...

“Sosyal medya gerçek değil” dedi! Öyle bir paylaşım yaptı ki...

İlginizi Çekebilir

Bu halini herkes unuttu!

Bu halini herkes unuttu!

Binlerce dolarlık çıplak fotoğraflarını ücretsiz paylaşıyor

Binlerce dolarlık çıplak fotoğraflarını ücretsiz paylaşıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Filme ilham oldu! Kurbanlarına öyle şeyler yaptı ki...

Filme ilham oldu! Kurbanlarına öyle şeyler yaptı ki...

Fabrika işçiliğinden fenomenliğe! Ağzını bile açmıyor

Fabrika işçiliğinden fenomenliğe! Ağzını bile açmıyor

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Yanlış zile basınca...

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Yanlış zile basınca...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.