Zamlara sinirlenen fenomen Tansu Dayan Hülya Avşar'a mesaj attı! ''Yetkiliye sordum''

Ünlü isimlerin taklitlerini yaparak büyük bir hayran kitlesine kavuşan fenomen Tansu Dayan, bu defa Hülya Avşar'a attığı mesajla gündeme geldi. Starbucks zamlarından sonra Hülya Avşar'ın ''Gerekirse simit yiyeceğiz, bu zor günleri aşacağız'' açıklamasını hatırlatan Tansu Dayan, Avşar'a ''Starbucks zamlarına karşın gerekirse içebileceğimiz bir şeyler önerir misin?'' yazan bir mesaj attı. Mesajı takipçileriyle paylaşan Dayan, ''Yetkiliye sordum, dönüş yaparsa yazarım'' diyerek, Hülya Avşar'ı ti'ye aldı.

NE OLMUŞTU?

Magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Hülya Avşar, Türkiye'nin ekonomik durumuyla ilgili yöneltilen bir soruya, ''Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız. 'Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz?' falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bu günler de biraz kolay atlatılacak. Biraz bizim bu işi, insanlar olarak bireysel halletmemiz gerekir diye düşünüyorum.'' açıklamasıyla sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Hülya Avşar'a ''Yalakadan sanatçı olmaz'' sözleriyle tepki gösterirken, Avşar'a, ünlü camiasından da pek çok eleştiri gelmişti. Günler sonra suskunluğunu bozan Hülya Avşar, ''Sakinleştiyseniz sıra bende. O kadar konuşmamın içinden, hep birlikte bugünleri aşacağız kısmı değil de 'Simit'e takılanlar; hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum. Benim simit yeme meseleme gelince, yerim ya da yemem ama bildiğim bir şey var, kendim kazandım, hiç de kolay olmadı. Hala da kazanıyorum. Bunun hesabını kimseye vermedim, size hiç vermeyeceğim. Sizin gibi düşünenler demek ki başımızda olsa; ne demokrasi kalır, ne konuşma özgürlüğü… Diyeceğim şu ki; Gerekirse simit yiyeceğiz, ama bugünleri beraber atlatacağız.'' ifadelerini kullanarak, tepki çeken sözlerini yinelemişti.



