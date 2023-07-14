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Zaniolo'dan Fenerbahçe itirafı geldi! ''Bana teklifte bulundular ama ben Galatasaray'a söz vermiştim''

14.07.2023 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Nicolo Zaniolo, sarı-kırmızılı takımda çok mutlu olduğunu belirterek, "İyi futbol oynamam için kendimi iyi hissetmem gerekiyor. Burada kendimi çok iyi hissediyorum." dedi.

Nicolo Zaniolo

Nicolo Zaniolo

İTA İtalya
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın geçen sezonun devre arasında İtalya'nın Roma ekibinden 15 milyon avro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 24 yaşındaki İtalyan futbolcu, Avusturya'da gerçekleştirilen kampta AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Sarı-kırmızılı takımdaki ilk sezonunda şampiyonluğa ulaştıklarını hatırlatan Zaniolo, "Geçen sezonu çok iyi geçirdik ve şampiyon olarak bitirdik. Şampiyonluğumuzu Fenerbahçe maçından sonra taraftarlarımızla kutladık. Statta muhteşem bir atmosfer vardı. Bu sene de yine hep beraberiz, çalışmalarımıza başladık. Şampiyonlar Ligi elemesindeki ilk maçımıza hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın önemli kulüplerinden daha yüksek ücretlerle transfer teklifi almasına rağmen Galatasaray'ı tercih ettiğini anlatan İtalyan futbolcu, "Galatasaray'ı tercih ettim çünkü Galatasaray ilgimi çekiyordu. Yöneticiler de benimle çok ilgilendi. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. İyi futbol oynamam için kendimi iyi hissetmem gerekiyor. Burada kendimi çok iyi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE DE TEKLİFTE BULUNDU"

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Nicolo Zaniolo, Fenerbahçe'nin de geçen sezon kendisini transfer etmek için girişimde bulunduğunu dile getirerek, "Fenerbahçe de teklifte bulundu ama benim için verdiğim söz önemli. Ben de verdiğim sözü tutarak Galatasaray'a geldim. Galatasaray benim için çok önemli. Ben burada Galatasaray için çalışıyorum. Taraftarlarımız, hocamız, takım arkadaşlarım, başkanımız ve bütün çalışanlar biz iyi bir grup oluşturduk." şeklinde görüş belirtti.

İtalyan futbolcu, Süper Lig'de geçen sezon Fenerbahçe'yi 3-0 yendikleri ve kendisinin de 2 gol attığı son maçla ilgili, "Çok çok güzel bir geceydi ve muhteşem bir maç oldu. Tüm dünya bu derbiyi izliyor. İki gol attığım için de o akşam çok mutluydum." açıklamasını yaptı.

Zaniolo, Fenerbahçe'ye attığı ikinci golün kariyerindeki unutulmaz goller arasında yer aldığını söyledi.

"BU SENE YÜZDE 100'ÜMÜ SAHAYA KOYACAĞIMA EMİNİM"

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Zaniolo, sarı-kırmızılı takıma geçen sezon geç katıldığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Geçen sene yüzde 100 değildim çünkü geç geldim. Ardından deprem oldu ve liglere ara verildi. Dolayısıyla geç bir başlangıç oldu. Bunun yanında yine katkımı yaptım. Bu sene yüzde 100'ümü sahaya koyacağıma eminim. Çünkü bu sene baştan başlıyoruz. Çok daha iyi olacağına inanıyorum. Antrenmanlarda da elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum."

Takım olarak ilk hedeflerinin UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerini geçerek gruplara kalmak olduğunu aktaran yıldız futbolcu, "Maç maç ilerleyeceğiz. Önceliğimiz 25 Temmuz'da oynayacağımız maç. İyi bir takımız ama tam olarak ne yapacağımızı şu anda kestirmek mümkün değil. Elbette elemelerdeki maçlarımızı kazanmak istiyoruz. Süper Lig'de de bu sene iyi takımlarla karşılaşacağız. Sezon sonunda da istediğimiz şey, şampiyon olmak ve kupayı kaldırmak." değerlendirmesinde bulundu.

"ICARDI MUHTEŞEM BİR OYUNCU"

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Nicolo Zaniolo, Galatasaray'da geçen sezon kiralık olarak forma giyen ve kulübün bonservisini almak için büyük ilerleme sağladığı Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi'den övgüyle söz ederek, "Icardi kariyerimde birlikte oynadığım en iyi forvet. Muhteşem bir oyuncu. Onu başkasıyla karşılaştırmak mümkün değil. Umuyorum Galatasaray'a gelir ve katkılarına devam eder." dedi.

Okan Buruk'un iyi bir teknik direktör olduğunu belirten İtalyan futbolcu, onunla çalışmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

"MANCINI, GALATASARAY'A GELMEM İÇİN BENİ TEŞVİK ETTİ"

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Nicolo Zaniolo, Galatasaray'a gelmeden önce bir dönem sarı-kırmızılı ekibi de çalıştıran İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini ile görüştüğünü anlatarak, "Kendisine Galatasaray'da oynama fırsatına eriştiğimi söyledim. O da bana Galatasaray'ın çok büyük bir takım olduğunu ve tarihi bir geçmişinin olduğunu söyledi. Galatasaray'a gelmem için beni teşvik etti." ifadelerini kullandı.

Zaniolo, formasını giydiği İtalya Milli Takımı hakkında ise "Biz iyi takımız ve güzel bir ülkeye sahibiz. Genç ve tecrübeli oyunculardan oluşan bir karışım var. Bunun da iyi sonuç getireceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ile İtalya'da oynanan futbolun birbirinden farklı olduğunu aktaran Zaniolo, "İtalya'ya baktığımız zaman daha taktiksel bir oyun ortaya konuluyor. Türkiye'ye baktığımızda ise daha fiziksel bir oyun oluyor. Ancak ben ikisini de oynamayı seviyorum. Önemli olan da günün sonunda maçı kazanıp mutlu olmanızdır." diye konuştu.

"ÇOK FAZLA ÇALIŞIYORUM"

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Güçlü fiziğiyle dikkati çeken Nicolo Zaniolo, bunun için çok çalıştığını belirterek, "Her gün çok fazla çalışıyorum. Bunun yanında genetik faktör de olabilir. Başkanın beni 'Herkül'e benzettiği açıklamayı duydum. Kendisini çok seviyorum, iyi ilişkilerimiz var. Bana bir baba gibi yaklaşıyor her zaman. Bir ihtiyacım olup olmadığını soruyor. İlgisinden dolayı kendisine teşekkür etmek istiyorum." açıklamasında bulundu.

İtalyan futbolcu, fiziksel olarak İsveçli eski oyuncu Zlatan Ibrahimovic'e benzetilmesiyle ilgili olarak da "Ibrahimovic dünyadaki en önemli futbolculardan birisi. Ancak ben o değilim. O bir forvet ben ise kanat oyuncusuyum. Çok güçlü bir oyuncu. Fiziksel olarak karşılaştırılabiliriz ama oynadığımız mevkiler farklı." ifadelerini kullandı.

Zaniolo, Brezilyalı eski futbolcu Kaka'yı örnek aldığını dile getirdi.

"İSTANBUL'DA MUHTEŞEM BİR HAYATIM VAR"

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İtalyan futbolcu, Türkiye'de yaşamaktan dolayı mutlu olduğunu anlatarak, "İstanbul çok çok güzel bir şehir. İstanbul'da muhteşem bir hayatım var. Yavaş yavaş insanlarla tanışıyorum, arkadaşlıklar ediniyorum. Daha çok sevmeye başlıyorum." dedi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Global Stadı'nda oynadıkları maçlarda güzel bir atmosfer oluştuğunu aktaran Zaniolo, "Taraftarımız da çok muhteşem bir taraftar. Her zaman yanımızda oldukları için kendilerine buradan çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Vücudunda birçok dövme bulunan Zaniolo, annesi için sol bacağına yaptırdığı dövmenin kendisi için en anlamlısı olduğunu ifade etti.

KISA SORU VE CEVAPLAR

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Nicolo Zaniolo, kendisine yöneltilen kısa sorulara şu cevapları verdi:

En sevdiği şarkı: Senza Parole (Vasco Rossi)

Yemek: Makarna

Renk: Siyah

Yer: İbiza

En ilginç Türkçe kelime: Görüşürüz

En ateşli taraftar: Galatasaray

Dizi: Prison Break

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