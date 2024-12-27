Zaniolo'dan Galatasaray'a müjdeli haber! Atalanta bonservisini alabilir

Galatasaray'ın sezon başında 6.4 milyon euro karşılama ücretiyle Atalanta'ya yolladığı Nicolo Zaniolo'dan müjdeli haber geldi.

OPSİYONU KULLANILABİLİR

İtalyan basınındaki haberlere göre; 17 resmi maçta 3 gol 3 asist yapan 25 yaşındaki futbolcu, performansıyla geçer not aldı. Galatasaray'la yapılan sözleşmede şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor.

PARASINI ÇIKARTTI

2023 yılında Zaniolo'yu Aston Villa'ya 5 milyon euroya kiraya gönderen Aslan, bu yıl da kiralama bedelinden 6.4 milyon euro kazanmıştı. Şubat 2023'te 15 milyon euroya Roma'dan Galatasaray'a transfer olan İtalyan futbolcu, kendisine ödenen bonservisi bu ücretlerle neredeyse çıkarttı.