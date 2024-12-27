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Zaniolo'dan Galatasaray'a müjdeli haber! Atalanta bonservisini alabilir

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
27.12.2024 11:46
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Galatasaray'ın İtalyan ekibi Atalanta'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo'dan Sarı-Kırmızılılar'a iyi haber geldi. İşte detaylar...

Zaniolo'dan Galatasaray'a müjdeli haber! Atalanta bonservisini alabilir

Galatasaray'ın sezon başında 6.4 milyon euro karşılama ücretiyle Atalanta'ya yolladığı Nicolo Zaniolo'dan müjdeli haber geldi.

OPSİYONU KULLANILABİLİR

nicolo-zaniolo-transfer-kararini-verdi-galatasaray-mi-italya-mi-1686833799069

İtalyan basınındaki haberlere göre; 17 resmi maçta 3 gol 3 asist yapan 25 yaşındaki futbolcu, performansıyla geçer not aldı. Galatasaray'la yapılan sözleşmede şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor.

PARASINI ÇIKARTTI

nicolo-zaniolo-transfer-kararini-verdi-galatasaray-mi-italya-mi-1686833799069

2023 yılında Zaniolo'yu Aston Villa'ya 5 milyon euroya kiraya gönderen Aslan, bu yıl da kiralama bedelinden 6.4 milyon euro kazanmıştı. Şubat 2023'te 15 milyon euroya Roma'dan Galatasaray'a transfer olan İtalyan futbolcu, kendisine ödenen bonservisi bu ücretlerle neredeyse çıkarttı.

Anahtar Kelimeler:
son dakika atalanta galatasaray zaniolo
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