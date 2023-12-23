Zaniolo, İngiltere'de görülmemiş bir güneş gibi parlıyor! Takımına puanı getirdi, taraftarlar övgüyle bahsetti...

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Unai Emery'nin ekibi Aston Villa ile Chris Wilder'ın yönetimindeki Sheffield United ile karşılaştı. Zaniolo'nun damga vurduğu maç 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

90+8'DE SAHNEYE ÇIKTI

Aston Villa'ya 90+8'de beraberliği getiren golü, sezon başında Galatasaray'dan kiralanan Nicolo Zaniolo attı. Mücadelenin 81. dakikasında oyuna dahil olan İtalyan oyuncu, attığı bu golle İngiltere'deki tahtasını açmış oldu.

TARAFTARLAR ÖVGÜYLE BAHSEDİYOR

Satın alma opsiyonuyla kiralanan Zaniolo'nun bu golü sonrası Aston Villa taraftarları İtalyan oyuncunun bonservisinin alınması gerektiğini ifade ediyor. Zaniolo'yu öven İngiliz taraftarlar, genç oyuncunun performansının böyle devam etmesini umuyor.





