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Zaniolo, İngiltere'de görülmemiş bir güneş gibi parlıyor! Takımına puanı getirdi, taraftarlar övgüyle bahsetti...

23.12.2023 17:52 | Son Güncelleme:
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İngiltere Premier Lig'de Aston Villa'nın evinde Sheffield United ile 1-1 berabere kaldığı maçta takımının golünü kaydeden Zaniolo, İngiltere'de siftahı yaptı. Attığı bu golle takımına 1 puanı getiren İtalyan oyuncu için taraftarlar övgü dolu sözlerde bulundu.

Zaniolo, İngiltere'de görülmemiş bir güneş gibi parlıyor! Takımına puanı getirdi, taraftarlar övgüyle bahsetti...
Nicolo Zaniolo

Nicolo Zaniolo

İTA İtalya
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Aston Villa
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İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Unai Emery'nin ekibi Aston Villa ile Chris Wilder'ın yönetimindeki Sheffield United ile karşılaştı. Zaniolo'nun damga vurduğu maç 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

90+8'DE SAHNEYE ÇIKTI

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Aston Villa'ya 90+8'de beraberliği getiren golü, sezon başında Galatasaray'dan kiralanan Nicolo Zaniolo attı. Mücadelenin 81. dakikasında oyuna dahil olan İtalyan oyuncu, attığı bu golle İngiltere'deki tahtasını açmış oldu.

TARAFTARLAR ÖVGÜYLE BAHSEDİYOR

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Satın alma opsiyonuyla kiralanan Zaniolo'nun bu golü sonrası Aston Villa taraftarları İtalyan oyuncunun bonservisinin alınması gerektiğini ifade ediyor. Zaniolo'yu öven İngiliz taraftarlar, genç oyuncunun performansının böyle devam etmesini umuyor.

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Aston Villa galatasaray zaniolo Nicolo Zaniolo premier lig sezon
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