Zanka Fenerbahçe'ye geliyor! İşte yeni stoper

Premier Lig'den Championship'e düşen Huddersfield'dan ayrılması beklenen Mathias 'Zanka' Jorgensen, yeni sezon öncesi açıklanan forma numaralarında yer almadı.
Huddersfield, yeni sezon forma numalarını açıklarken Fenerbahçe'ye gitmesi gündemde olan Zanka'ya forma numarası vermedi.
29 yaşındaki Danimarkalı futbolcunun yeni sezon forma numaralarında yer almaması yakın zamanda takımdan ayrılacak şeklinde yorumlandı.
(SPORX)
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