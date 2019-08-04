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Zanka Fenerbahçe'ye geliyor! İşte yeni stoper

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 04.08.2019 11:43 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin stoper bölgesi için düşündüğü isimlerden olan Mathias 'Zanka' Jorgensen, Huddersfield'ın açıkladığı forma numalarında yer almadı.

Zanka Fenerbahçe'ye geliyor! İşte yeni stoper

Premier Lig'den Championship'e düşen Huddersfield'dan ayrılması beklenen Mathias 'Zanka' Jorgensen, yeni sezon öncesi açıklanan forma numaralarında yer almadı.

Huddersfield, yeni sezon forma numalarını açıklarken Fenerbahçe'ye gitmesi gündemde olan Zanka'ya forma numarası vermedi.

29 yaşındaki Danimarkalı futbolcunun yeni sezon forma numaralarında yer almaması yakın zamanda takımdan ayrılacak şeklinde yorumlandı.

(SPORX)

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Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig huddersfield Premier Lig championship

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