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  4. Zara geçmişe götürdü! 'Mini eteklerin tozunu attırırdım'

Zara geçmişe götürdü! 'Mini eteklerin tozunu attırırdım'

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 10:58 | Son Güncelleme

Zara son dönemde değişimi ile çok konuşuluyor. Çocuk yaşta şöhret olan isimlerden Zara geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüştü. Zara geçtiğimiz gün eski bir halini paylaşarak takipçilerinin dikkatini çekti.

Zara geçmişe götürdü! 'Mini eteklerin tozunu attırırdım'

Şarkıcı Zara Instagram hesabında paylaştığı fotoğrafla yıllar öncesine döndü. Zara, yıllar önce çekilen fotoğrafı "Burada yaşım 15 idi. Muhtemelen bu resim ilk Türkiye 1.si olduğum zamandı. (Kıyafetten hatırlıyorum) Mini eteklerin tozunu attırırdım.

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Pek havalıydım, dünya etrafımda dönüyordu... Yaz, kış donsam da yansam da ne giymek istiyorsam onu giyerdim. Saçlarımda 1 kilo jöle vardı. Üzerine de saç spreyi, hem bozulmasın hem de parlak dursun diye... Unutmuyorum, gece yatarken bile saçlarıma sürdüğüm parfümüm vardı. Kafaya bak... Gençlik işte..." notuyla paylaştı...

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Zara'nın paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. Bazı takipçileri ise Zara'ya eski halinin daha iyi olduğunu ve artık estetikli haliyle başka göründüğü eleştirisinde bulundu.

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