Zara logosunu değiştirdi! Twitter'da alay konusu oldu

İspanyol giyim devi Zara'nın logosunu değiştirdi. Yeni logoda harflerin birbirine yakınlaşması sosyal medyada ti'ye alındı.
İnsanların tepkisini çeken yeni logo tasarımı, 'Zara'da kemekleri sıkmış' şeklinde yorumlandı.
İşte sosyal medyada Zara'nın yeni logosuna yapılan bazı yorumlar...
Zara bile güçlü ekonomiye dayanamayıp kemerleri sıkmış pic.twitter.com/7edAdtGNIb— Kerim Güneyer (@marjinaltarihci) 30 Ocak 2019
Zara logosunu değiştirmiş. pic.twitter.com/2hohFXXWr7— ɢᴇʀᴅᴀɴ (@gerdanmustafa) 31 Ocak 2019
Zara napıyosun pic.twitter.com/Ey1FeM0rkI— howdy (@sagdakisoncikis) 31 Ocak 2019
Zara: logomuzu yeniden tasarlamak istiyoruz— Berkan Mert (@mertberkan) 31 Ocak 2019
Grafiker : size şimdi bi logo yapıcam üfff
Sonuç; ????????????♂️ pic.twitter.com/t9cGtToUtH
Zara safları sıkıştıralım araya münafık girmesin diyor sanırım. pic.twitter.com/4d6g744UpV— PabloLOJİ (@hakhukuksino10) 30 Ocak 2019
Zara markası da logosunu yeniledi. Eline kerpeten alıp harfleri ayırmak isteyen insan sayısı epey bir fazla pic.twitter.com/A9HasJgnW0— Mert Can Orhan (@mertcorhan) 31 Ocak 2019
Zara, en son 2011 yılında değiştirdiği logosuna şimdi bir kez daha dokundu. Yeni logo biraz 'rahatsız edici' olmuş gibi sanki. ????♂️ pic.twitter.com/TtqbJv2199— Nazif Menteş (@nazifmentes) 30 Ocak 2019
Zara “gün, birlik günüdür!”— Rafet Güzel (@rafet_guzel) 30 Ocak 2019
demiş, birbirine kilitlenmiş! #zaralogo pic.twitter.com/5MfBEADRzX
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