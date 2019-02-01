Zara logosunu değiştirdi! Twitter'da alay konusu oldu

İspanyol giyim devi Zara'nın logosunu değiştirdi. Yeni logoda harflerin birbirine yakınlaşması sosyal medyada ti'ye alındı.

İnsanların tepkisini çeken yeni logo tasarımı, 'Zara'da kemekleri sıkmış' şeklinde yorumlandı.

İşte sosyal medyada Zara'nın yeni logosuna yapılan bazı yorumlar...

Zara markası da logosunu yeniledi. Eline kerpeten alıp harfleri ayırmak isteyen insan sayısı epey bir fazla pic.twitter.com/A9HasJgnW0

Zara, en son 2011 yılında değiştirdiği logosuna şimdi bir kez daha dokundu. Yeni logo biraz 'rahatsız edici' olmuş gibi sanki. ????‍♂️ pic.twitter.com/TtqbJv2199