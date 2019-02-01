Zara logosunu değiştirdi! Twitter'da alay konusu oldu

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
EĞLENCE  | 01.02.2019 11:17 | Son Güncelleme

'Zara bile güçlü ekonomiye dayanamayıp kemerleri sıkmış'

Zara logosunu değiştirdi! Twitter'da alay konusu oldu

İspanyol giyim devi Zara'nın logosunu değiştirdi. Yeni logoda harflerin birbirine yakınlaşması sosyal medyada ti'ye alındı.

İnsanların tepkisini çeken yeni logo tasarımı, 'Zara'da kemekleri sıkmış' şeklinde yorumlandı.

İşte sosyal medyada Zara'nın yeni logosuna yapılan bazı yorumlar...


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