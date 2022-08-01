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  4. Zara McDermott giyinirken sevgilisi paylaştı! "Çıkar onu sığmıyor"

Zara McDermott giyinirken sevgilisi paylaştı! "Çıkar onu sığmıyor"

01.08.2022 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Love Island programıyla üne kavuşan Zara McDermott giyinirken sevgilisi paylaşım yaptı. Sarı bikinisinin üstüne dar bir elbise giymeye çalışırken sevgilisi tarafından zorlandığı anlar paylaşılan ünlü isim gündem oldu.

Zara McDermott giyinirken sevgilisi paylaştı! "Çıkar onu sığmıyor"

2018 yılında katıldığı reality şov olan Love Island ile tanınan Zara McDermott yine sosyal medyayı salladı. Fit görüntüsüyle öne çıkan isim poposuna dar bir elbise geçirmek için mücadele ederken sarı bikinisiyle bronz vücudunu sergiledi.

Sam Thompson sevgilisi Zara McDermott'un giyinmeye çalıştığı anları herkesle paylaştı. Sevgilisini paylaşan Sam paylaşıma ise "Popo sorunları" yorumunu yaptı.

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Sevgilisi ünlü isimle dalga geçerek "'Orada bir sorun mu var? Belli ki çok küçük, yani... ganimet sorunları!" dedi.

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Zara McDermott'un zorlandığını gören Sam daha sonra ise "'Bu işe yaramayacak, sığmayacak. Bütün zaman boyunca rahatsız olacaksın. Çıkar onu" yorumunda bulundu.

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Zara McDermott
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