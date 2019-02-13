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Zara McDermott’tan imalı paylaşım

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ÜNLÜLER  | 13.02.2019 09:02 | Son Güncelleme

Love Island programıyla şöhreti yakalan Zara McDermott, Adam Collard ayrılığının üstesinden gelemiyor.

Zara McDermott’tan imalı paylaşım

Aşk Adası adlı televizyon programıyla yıldızı parlayan Zara McDermott, ayrılık acısı çekiyor. Aşk Adası programında tanıştığı ve beraber olduğu Adam Collard ile geçtiğimiz günlerde ayrılan 22 yaşındaki genç kız, yakın çevresine iyi olmadığını anlatıyormuş. Sosyal medya hesabından aralıksız olarak paylaşımlara devam eden genç kız, son olarak plajdan bir fotoğrafını paylaştı.

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22 yaşındaki Zara McDermott bol bol, son dönemin popüler şarkıcısı Ariana Grande'nin son albümü Thank U, Next'i dinleyerek o albümden şarkılar paylaşıyor. Özellikle aşk ve ayrılık şarkılarını paylaşan genç yıldızın, eski sevgilisine gönderme yapıyor dedikodularının fitilini ateşledi.

Güzel yıldız geçtiğimiz günlerde yaptığı ayrılık açıklamasında: “Çok denemedim ama yetmedi.” demişti. Aslında bir devlet memuru olan genç kız, Love Island programına katılmak için istifa etmişti. Adada aşkı bulduğunu sanan Zara McDermott, Adam Collard ilişkisi sadece 8 ay sürdü. Genç yarışmacı Zara McDermott, adadayken çıplak görüntüleri internete sızmıştı. Genç kızın ailesi ortaya çıkan fotoğrafları sonrasında yaptıkları açıklamayla, hayal kırıklığına uğradıklarını söylemişlerdi.


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Anahtar Kelimeler:
Zara McDermott Adam Collard Love Island

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