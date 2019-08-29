Zararlı yazılımlardan korunmak için neler yapmalı?

Zararlı yazılımların amacı, aslında kullanıcıların bilgilerine erişmek veya verilerini şifreleyip karşılığında fidye istemektir. Bu tip can sıkıcı durumlarla karşı karşıya kalmamak için güvenlik yazılımları öneriliyor ve bu konuda ESET’in çözümleri ön plana çıkıyor.

Tabii bu saldırılarda daha büyük bir saldırı için zincir de kuruluyor olabilir. Özellikle son iki yılda bu tip saldırıların belli hacker grupları tarafından gerçekleştirildiğini görüyoruz. Bu saldırılarda binlerce PC’ye erişilebiliyor ve maddi olarak da ciddi zararlar verilebiliyor.

2018 yılı verileri incelendiğinde, 850 milyon zararlı yazılımın tespit edildiğini görüyoruz ve hemen hemen her gün 350 binin üzerinde zararlı yazılım yayılıyor. Tabii ki bunların pek çok yolla bulaşması mümkün, ancak en fazla e-mail üzerinden bulaştığı görülüyor.

Kullanıcıların bir yazılımın zararlı olup olmadığını anlamaları güç. Bunun için de güvenlik yazılımlarının kullanılması hayati önem taşıyor. ESET’in de bu konuda pek çok çözümü mevcut. ESET Internet Security yazılımı sayesinde gündelik yaşantınızda ve iş yaşantınızda pek çok tehlikeye karşı kendinizi güvene alabilirsiniz.

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