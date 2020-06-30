Zayıflama Hapları Yüzünden Bir Babanın Başına Gelenler

Günümüzde her yerde satılan diyet haplarının kilo vermenizi sağlamak içindir. Ancak her türünü kullanmanın güvenli olduğunu söyleyemeyiz, özellikle de doz aşımı yapıldığı durumlarda.

25 yaşındaki baba kilo vermek uğruna bu diyet haplarından 8 adet kullanmış. Vücudu bu sayıyı kaldıramamış ve ateşi bir anda 42 dereceye yükselmiş. Sonrasında ise bir bacağı siyaha dönmüş ve dokular ölmüş.Sağlığının kötüleşmemesini sağlamak için doktorlar babayı ilaçlar ile koma durumuna sokmuşlar.

Hikayenin sonrasında bacağı kurtarılamadığı için doktorlar babanın bacağını kesmek zorunda kalıyorlar. Baba, şu anda hayatına tek bacağıyla devam ediyor.

Hiçbir hap büyülü bir şekilde kilo vermenizi sağlamaz. Bu konuda kendinizi ve sağlığınızı korumanız gerekir. Fazla kiloları almanın zamanla gerçekleştiği gibi onları vermekte zamanınızı alacak. Zayıflamak uğruna sağlığınızı bozduğunuz durumda uzun vadede kendiniz için oldukça kötü bir yatırım yapmış oluyorsunuz. Doktorunuza danışın, sağlıklı besinler tüketin ve egzersiz yapın. Kilo vermenin en sağlıklı ve güvenli yolu budur.

