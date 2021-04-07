MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Zayıflama uğruna az daha canından olan Seren Serengil, günler sonra ortaya çıktı

Zayıflama uğruna az daha canından olan Seren Serengil, günler sonra ortaya çıktı

07.04.2021 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Söylemezsem Olmaz sunucusu Seren Serengil, önceki gün ve dün canlı yayına katılmamıştı. Ünlü sunucu günler sonra ortaya çıktı. Seren Serengil, Instagram hesabında yaptığı paylaşımla son durumunu aktardı.

Zayıflama uğruna az daha canından olan Seren Serengil, günler sonra ortaya çıktı

Hafta başında programda yer almayan Seren Serengil, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yapan Seren Serengil, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı.

'DOKTOR KONTROLÜNE GİTTİM'

Serengil, yaptığı açıklamada; "Sevgili izleyicilerim, sevenlerim takipçilerim, Pazartesi ve Salı günü tetkiklerim ve doktor kontrollerim devam edeceğinden yayında olamayacağım. Arkadaşlarım en iyi şekilde idare edeceklerdir. Çarşamba günü kavuşmak dileğiyle." şeklinde konuştu.

Ekran Alıntısı

Bugünkü canlı yayına katılan Seren Serengil'in son görüntüsü de ortaya çıktı.

Seren Serengil'in sevenleri, "Seni çok iyi gördük" ve "Lütfen kendine iyi bak" yorumlarında bulundular.

Zayıflık uğruna 2016 yılında geçirdiği mide ameliyatından sonra hızla kilo vermeye başlayan ve 46 kiloya kadar düşen Seren Serengil, Dumping Sendromu hastalığına yakalanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ortalığı karıştıran çekim! 'Ablamı dövmesinden tanıdım, utanıyoruz' Ortalığı karıştıran çekim! 'Ablamı dövmesinden tanıdım, utanıyoruz'
Genç oyuncu 5 ayda tam 63 kilo verdiGenç oyuncu 5 ayda tam 63 kilo verdi
Sinan Akçıl’ın keşfi! Dikkat çekti...Sinan Akçıl’ın keşfi! Dikkat çekti...
Anahtar Kelimeler:
Seren Serengil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Türkiye'den gitti! İşte yeni mesleği

Türkiye'den gitti! İşte yeni mesleği

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

'10 sene içinde iri göğüslü ve dik cinsel organlı adamlar...'

'10 sene içinde iri göğüslü ve dik cinsel organlı adamlar...'

Üstsüz güneşlendiği anları paylaşmaktan çekinmedi

Üstsüz güneşlendiği anları paylaşmaktan çekinmedi

Yeni imajıyla olay oldu! Beğeni yağdı

Yeni imajıyla olay oldu! Beğeni yağdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.