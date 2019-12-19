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Zayıflamak için diyetisyene gitti, bacakları yandı!

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Antalya'da 24 yaşındaki Avukat Burcu Özen'in bacaklarında, bölgesel zayıflama için gittiği diyetisyende soğuk lipoliz yöntemi sonrasında yanmaya bağlı izler oluştu. Diyetisyen Büşra Ö. hakkında taksirle yaralama suçlamasıyla dava açıldı. Suçlamayı kabul etmeyen Diyetisyen Büşra Ö. ise izlerin geçici olduğunu iddia etti.

Muratpaşa ilçesinde Avukat Burcu Özen, geçen yıl zayıflamak için diyetisyen Büşra Ö.'ye ait güzellik merkezine gitti. Soğuk lipoliz denilen yöntemle bölgesel zayıflama karşılığında 15 seans için 1000 liraya anlaşan Özen, 3 seans diyetisyene gitti. Uygulama sonunda her iki bacağının iç kısımlarında acı hisseden Özen, izler de oluşunca yeniden merkeze gitti. Diyetisyen Büşra Ö., izlerin geçici olduğunu belirterek, Özen'i evine gönderdi. Uzun süre geçmesine rağmen izler geçmeyince avukat Özen, ödediği paranın iade edilmesini istedi. İkili arasında anlaşmazlık çıkınca Özen, diyetisyen Büşra Ö. hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcı, 'taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçlamasıyla diyetisyen Büşra Ö., hakkında dava açtı.

'SOĞUK LİPOLİZ İÇİN RUHSATIM YOK'

Antalya 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında sanık Büşra Ö., kızarıklıkların normal olduğunu ve bir süre sonra geçeceğini söyledi. Hata yapmadığını savunan Büşra Ö., “Hata yapmış olsaydım önceki seanslarda da yanıklar oluşurdu. Müştekiye 500 lira iade yapabileceğimi söyledim. Ama beni şikayet etmiş. Güzellik salonu işletmek için ruhsatım var, lipoliz uygulaması yapmak için ruhsatım yok. Buna gerek de yok. Müştekiye hasta onay formu ve bilgilendirme imzalatmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

'İŞLEM YAPARKEN YANIMDA ESTETİSYEN DE VARDI'

Büşra Ö., cildinde yanık olan kişinin mağduriyetinin giderilmesi için konuştuğunu, ancak bunun kabul görmediğini söyledi. Büşra Ö., "Adli tıp raporu bu yanıkların geçici olduğunu beyan ediyor. Bu cihaz güzellik merkezlerinde bulundurulabilen bir cihaz. İşlem yaparken yanımda estetisyen de vardı. Onun kontrolü altında işlem yapıldı. Sözel olarak kişiye kızarıklık olabileceğini söyledik ama o bunların önemli olmadığını, tek derdinin zayıflamak olduğunu kaydetti" diye konuştu.

'PSİKOLOJİM BOZULDU'

Avukat Burcu Özen ise kilo problemi olduğu için diyetisyene gittiğini söyledi. Soğuk lipoliz yönteminden sonra bacağında büyük acı hissettiğini belirten Özen, sonradan oluşan izlerin canını çok sıktığını kaydetti. Özen, “O sıralar kapalı havuza gidiyordum. İnsanlar bacağıma bakıp ne olduğunu, neden yandığını sormaya başladı. Soğuk lipoliz yaptırdığımı, bu nedenle yanık oluştuğunu anlattım ama bu sefer de neden spor ya da diyet yapmadın tarzında sorularla karşılaştım. Kolaya kaçtığıma yönelik ithamlarla karşılaştım. Psikolojim bozulduğu için havuza gitmeyi bıraktım" dedi.

'DENİZE GİREMİYORUM'

İlk bir hafta sanki bacaklarında pişik varmış gibi yürümekte zorlandığını belirten Özen, “Sonrasında izler geçer diye umut ediyordum. Diyetisyenle görüştüm ve verdiğim parayı geri istedim. Seanslara devam etmek istemediğimi söyledim ama olumlu karşılık vermedi. İzlerin geçici olduğunu söyledi. Özür bile dilemedi. Olan bacağıma oldu. 1 yıl geçti ama izler duruyor. Yazın izler yüzünden denize hiç giremedim. Çünkü yanık izlerinin hiç güneş görmemesi gerekiyormuş. Yağlar kırılsın diye gittiğim uygulamadan, bacağım yanık çıktım" diye konuştu.

Duruşma evrakın tamamlanması istemiyle ertelendi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
diyetisyen Antalya Yanık avukat

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
doğru demişler kolaya kaçmışsın
HERŞEYE HEMEN ATLARSAN, BİLMEDİĞİN İŞE ZIPLARSAN, OLACAĞINA DA KATLANACAKSIN...!
sert kayay çatmış avukata
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