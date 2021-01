ZBEÜ’nün 2019 başarı karnesi açıklandı

Yüksek Öğretim Sisteminde, şeffaflık, hesap verebilirlik ilkelerinin hayata geçirilmesi ve üniversiteler arasında bilimsel ilerleme yolunda rekabet oluşturmak amacıyla Yüksek Öğretim Kurulunca (YÖK) 5 ana gösterge ve 45 alt gösterge doğrultusunda, Türkiye’deki devlet ve vakıf üniversitelerinin 2018 yılı verileri doğrultusunda üniversitelerin genel bir değerlendirilmesinin yapıldığı “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu 2019" açıklandı.

Üniversitelerin güçlü yönlerini ortaya koymak ve gelişime açık yenilikçi ve araştırmacı yönlerine dikkat çekmek amacıyla 2018 yılında ilki yayımlanan rapora göre Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi göstergelerinde önemli bir yükselme kaydetti.

189 üniversitenin yürüttüğü çalışmaların tamamını kapsayan göstergeler “eğitim ve öğretim”, “araştırma-geliştirme, proje ve yayın”, “uluslararasılaşma”, “bütçe ve finansman” ile “topluma hizmet ve sosyal sorumluluk” ana kategorileri altında gruplandı.

ZBEÜ 45 alt göstergenin 8‘inde 189 üniversite arasında ilk 20 üniversite arasında yer aldı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı kılavuzunda akredite olduğu belirtilen lisans program sayısında üniversiteler arasında 4. sırada olan üniversite, ‘Üniversitelerin yeşil, çevreci, üniversite endeksi’ sıralamasında 5. sırada, ‘Öğrencilerin yaptığı sosyal sorumluluk projelerinin sayısı’ ile 9. sırada, ‘Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal entegrasyon ve kapsayıcılığa ilişkin yapılan faaliyet’ sayısında 9. sırada, ‘Üniversite laboratuvarlarında Ar-Ge, inovasyon ve ürün geliştirme kapsamında sunulan hizmetlerden elde edilen gelir’ sıralamasında 14. sırada, ‘Öğrencilerin kayıtlı oldukları program dışındaki diğer programlardan alabildikleri ortalama seçmeli ders’ oranında 17. sırada, ‘Üniversitelerin aldığı Engelsiz Üniversite Ödülü, Engelsiz Bayrak Ödülü, Engelsiz Program Nişanı ve Engelli Dostu’ sayısında 17. sırada ve ‘Başvurulan patent, model veya tasarım sayısında 20. sırada yer alarak nitelikli başarısını nicel olarak da göstermiş oldu.

“5 Ana Kategorinin Tamamında İyileşme Var”

Bülent Ecevit Üniversitesi’nin 2019 yılı izleme ve değerlendirme raporuna ilişkin açıklamada bulunan Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufal, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nin eğitim ve öğretim, araştırma-geliştirme, proje ve yayın, uluslararasılaşma, bütçe ve finansman ile topluma hizmet ve sosyal sorumluluk kategorilerin tamamında 2018 yılına göre gözle görülür bir iyileşme görüldüğünü söyledi.

Çufalı, yenilikçi ve gelişime açık bir üniversite vizyonuyla, hızla büyüyen üniversitenin şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesiyle yükseköğretim sisteminin rekabet gücünü artırmasına katkı sunacak bilimsel, akademik, sosyal ve kültürel her türlü AR-GE projesi, araştırma ve şehirle bütünleşme ye yönelik işbirliklerin, ’sıfır atık, yeşil kampüs ve çevrecilik alanlarındaki çalışmaların artarak devam edeceğini vurguladı.

“Kaliteli ve Nitelikli Büyümeyi Hedefliyoruz”

Zonguldak ve bölge için fayda oluşturacak, ülke ekonomisine ve kalkınmasına katkı sağlayacak proje ve atılımlarla kaliteli ve nitelikli büyümeyi hedef aldıklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Çufalı,“Çağın gereklerine uygun, ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda nitelikli insan kaynağı yetiştirmek önceliği ile her geçen yıl gelişmeye ve büyümeye kararlı adımlarla devam ediyoruz. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak varsa eksikleri görüp, bunların giderilmesi, üniversitemize ve ilimize faydalı şekilde hizmet sunmanın çalışması ve gayreti içerisindeyiz. Her geçen yılda elde edilen başarılarda emeği geçen üniversitemiz mensuplarına ve tüm paydaşlarımıza, destekleriyle yanımızda olan Zonguldak halkına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.