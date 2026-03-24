Zehir de olabilir şifa da! Saatlerce haşlayıp yiyorlar: Doğru pişirildiğinde faydaları saymakla bitmiyor

Bahar aylarında doğada kendiliğinden yetişen ve lezzetiyle damak çatlatan kuzu göbeği mantarı, doğru hazırlanmadığında ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Uzmanlar, bu değerli besinin bilinçsiz tüketilmemesi gerektiği konusunda uyarıyor.

Gökçen Kökden

Kuzu göbeği mantarı, yüksek besin değeriyle dikkat çekiyor. İçeriğinde bulunan vitamin ve mineraller sayesinde bağışıklık sistemini destekliyor, vücudu hastalıklara karşı daha dirençli hale getiriyor.

Antioksidan bakımından zengin yapısıyla vücudu enfeksiyonlara karşı korur. Yüksek protein içeriği sayesinde ise yorgunluk ve halsizliği ortadan kaldırarak enerji verir.

Sindirim sistemini destekler, lifli yapısı bağırsak sağlığına katkı sağlar. İçerdiği D vitamini ve mineraller kemik gelişimine yardımcı olur.

Hücresel hasarı azaltır. Serbest radikallerle savaşarak yaşlanmayı geciktirici etki gösterebilir.

AMAN DİKKAT! YANLUŞ PİŞİRİLDİĞİNDE ZEHRE DÖNÜŞEBİLİR

Kuzu göbeği mantarı her ne kadar faydalı olsa da çiğ ya da yeterince pişirilmeden tüketildiğinde toksik etki gösterebiliyor. Uzmanlara göre özellikle doğadan toplanan mantarlarda risk daha da artıyor.

Yetersiz pişirme mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi yapabilir. Sinir sistemi üzerinde olumsuz etkiler görülebilir. Ağır vakalarda hastaneye başvurmak gerekebilir

Bu nedenle kuzu göbeği mantarının mutlaka iyi temizlenmesi, bol suyla haşlanarak ve yeterince pişirilerek tüketilmesi gerekiyor.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI

Uzmanlar, mantarın doğadan bilinçsiz şekilde toplanmaması gerektiğini vurgularken, benzer zehirli türlerle karıştırılma riskine de dikkat çekiyor. Güvenilir yerlerden temin edilmesi ve doğru pişirme yöntemlerinin uygulanması hayati önem taşıyor.

