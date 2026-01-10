Mynet Trend

Zehirli silahların ilk kanıtı! Tam 60 bin yıllık

Araştırmacılar, Güney Afrika'da 60 bin yıllık olduğu sanılan zehirli ok uçları tespit etti. Arkeologlara göre ok uçları, "zehirli silahların" ilk kez kullanımına işaret ediyor.

Arkeologlar, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin KwaZulu-Natal eyaletindeki Umhlatuzana Kaya Sığınağı'nda en az 60 bin yıl öncesine ait olduğu düşünülen ok uçlarına rastladı.

ZEHİRLİ SİLAHLAR İLK KEZ BU DÖNEMDE KULLANILDI

İncelemeler sonucu kuvars ok uçlarında zehirli "gifbol" bitkisine ait kimyasal kalıntılar olduğunu belirleyen arkeologlar, bulguların, insanların "zehirli silahları" ilk kez bu dönemde kullandığına işaret ettiğini vurguladı.

Zehirli silahların ilk kanıtı! Tam 60 bin yıllık 1

Söz konusu bitki, bugün de bölgede geleneksel avcılıkta kullanılıyor. Bilim insanları, bu bulgunun şimdiye kadar bilinen en eski ok zehri kanıtı olduğunu ve zehirli silahların kullanımının sanılandan daha erken bir döneme uzandığına işaret etti.

Zehirli silahların ilk kanıtı! Tam 60 bin yıllık 2

Johannesburg Üniversitesinden arkeolog Marlize Lombard, konuya ilişkin açıklamasında, "Bu, insanların ok zehri kullandığına dair en eski doğrudan kanıt. Güney Afrika'daki atalarımızın yayı ve oku düşündüğümüzden çok daha önce icat ettiğini ve doğadaki kimyasal maddeleri avcılıkta nasıl kullanacaklarını bildiklerini gösteriyor" ifadelerini kullandı. Araştırmanın sonuçları, bilim dergisi "Science Advances"ta yayımlandı.Kaynak: AA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

