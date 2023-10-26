Zehra Güneş Gabi Guimaraes ile poz verdi! Melissa Vargas'dan yorum gecikmedi

Milli Takım'daki başarılarıyla ilgi odağı olan güzel voleybolcu Zehra Güneş, VakıfBank'taki performansı ile de adından söz ettiriyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullan Güneş son pozlarıyla yine ilgi odağı oldu.

VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit mücadelesinde Zehra Güneş ile takım arkadaşı Gabi Guimaraes etkili oyunlarıyla dikkat çekti.

Gabi Guimaraes ile sosyal medya hesabından paylaşım yağan güzel voleybolcu kalp emojisi ile pozlarını yayınladı.

Zehra Güneş'e yorum yapanlar arasında yakın arkadaşı Meliss Vargas da yer aldı. Vargas ateş ve kalp emojileri ile yorum yaptı.