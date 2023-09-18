Zehra Güneş hayalini açıkladı! Melissa Vargas pozuna dayanamadı

Milli Takım'daki başarılarıyla ilgi odağı olan güzel voleybolcu Zehra Güneş sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Başarılı kariyeri ile sık sık gündem olan Güneş yeni paylaşımıyla ilgi odağı oldu.

Filenin Sultanları’nın Avrupa Şampiyonluğunda büyük katkısı bulunan Zehra Güneş paylaşımına "Hayal kuruyorum, Paris 2024" notunu düştü.

Güneş'in paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. Güzel voleybolcunun takipçileri paylaşımına "Paris 2024 Olimpiyatlarına bakıyor", "En iyi orta oyuncu ödülü yükleniyor", "Hayallerin gerçeğe dönüşecek" yorumunda bulundu.

Melissa Vargas ise paylaşıma "Her zaman yüksekte görün" yorumunu yaptı.

Ünlü ismin paylaşımını beğenenler arasında Serel Yereli, Didem Soydan, Melisa Döngel de yer aldı.



