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Zehra Güneş hayalini açıkladı! Melissa Vargas pozuna dayanamadı

18.09.2023 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş başarılı spor kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşuluyor. Instagram'da 3 milyonu aşkın takipçisi bulunan Güneş hayalini açıkladığı pozuyla büyüledi. Melissa Vargas da yorum yapanlar arasında yer aldı.

Milli Takım'daki başarılarıyla ilgi odağı olan güzel voleybolcu Zehra Güneş sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Başarılı kariyeri ile sık sık gündem olan Güneş yeni paylaşımıyla ilgi odağı oldu.

zehra güneş pozuyla beğeni topladı

Filenin Sultanları’nın Avrupa Şampiyonluğunda büyük katkısı bulunan Zehra Güneş paylaşımına "Hayal kuruyorum, Paris 2024" notunu düştü.

zehra güneş pozuyla nefes kesti

Güneş'in paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. Güzel voleybolcunun takipçileri paylaşımına "Paris 2024 Olimpiyatlarına bakıyor", "En iyi orta oyuncu ödülü yükleniyor", "Hayallerin gerçeğe dönüşecek" yorumunda bulundu.

zehra güneş galibiyet pozu

Melissa Vargas ise paylaşıma "Her zaman yüksekte görün" yorumunu yaptı.

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Ünlü ismin paylaşımını beğenenler arasında Serel Yereli, Didem Soydan, Melisa Döngel de yer aldı.

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