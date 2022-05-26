Zehra Güneş'in sevgilisi Eren Dişli'yle fotoğrafındaki detay dikkat çekti! "Boyunuz aynı değil diye mi böylesiniz"

Milli voleybolcu Zehra Güneş, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz akşam milli takımdan arkadaşı Tuğba Şenoğlu'nun nişanına katılan ve nişan kombiniyle yürek hoplatan Zehra Güneş, sevgilisi Eren Dişli ile fotoğrafını paylaştı.

YEŞİL MİNİ ELBİSESİYLE MEST ETTİ

Nişana yeşil mini elbisesiyle katılan Zehra Güneş, göğüs dekoltesiyle herkesi adeta büyüledi. Güzelliğiyle herkesin dikkatini çeken Zehra Güneş'in paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

SEVGİLİSİYLE POZUNDAKİ DETAY DİKKATLERDEN KAÇMADI

Nişana erkek arkadaşı Eren Dişli ile katılan Zehra Güneş'in paylaşımındaki detay takipçilerinin gözünden kaçmadı. Zehra Güneş'in voleybolcu olduğu için boyunun uzun olması sebebiyle otururak poz vermesi, sevgilisinin ise ayakta durması sosyal medyayı salladı.

Güneş'in birçok takipçisi fotoğrafın altına, "Abla boyunuz aynı değil diye mi böylesiniz" ve "Bilerek mi oturdun Zehra ya" tarzında yorumlar yaptı.





