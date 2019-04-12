Mynet Trend

Zekanızı açığa vuran 9 vücut özelliği!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
İLGİNÇ HABERLER  | 12.04.2019 10:44 | Son Güncelleme

Hepimiz klişe olarak gözlük takan insanların zeki olduğunu duyduk. Edinburgh Üniversitesi'nden yapılan bir araştırmaya göre, bunun doğruluk payı olabilir. Bilime göre, bir insanın vücut özelliklerinden yola çıkarak 'akıllı' olduğunu gösteren birçok yol var. İşte bilimin insanlarda yüksek beyin gücünün kesin bir işareti olabileceğini öne sürdüğü bazı vücut kısımları...

Zekanızı açığa vuran 9 vücut özelliği!

UZUN OLMAK

1

Uzun boylu insanlar genellikle kısa insanlardan daha akıllıdır. Bir teoriye göre, uzun boylu olmak insanlara statü kazandırmaya yardımcı oluyor, bu yüzden tarihsel olarak daha uzun boylu insanların bilgiye daha fazla erişebilmelerini sağlayacak liderlik için daha fazla fırsatı vardı. Uzun boylu insanlar daha iyi işlere sahip olma eğiliminde olduğu iddia ediliyor.

BÜYÜK GÖĞÜSLÜ OLMAK

2

Bir araştırmaya göre, daha büyük memeli kadınlar daha yüksek zekaya sahip olma eğilimindedir. Sadece daha büyük memeli kadınlar değil, aynı zamanda orta memeli kadınların da küçük memeli kadınlardan daha akıllı oldukları görülmüştür. Bu da bir klişe olarak kabul edilebilir.

MAVİ GÖZLER

3

Mavi gözler yüksek bir zekayı sergileyebilir. Stephen Hawking ve Marie Curie gibi birçok ünlü mavi gözlere sahip. Kahverengi gözlerden daha az pigmente sahip olan ışık mavi gözlerde kahverengi gözlerden daha fazla nüfuz eder. Ancak, bu aynı zamanda gözlerin ışığa karşı daha hassas olmalarına da neden olabilir.

BÜYÜK KAFA

4

Beynin büyüklüğünün zekaya ne kadar katkıda bulunduğu tartışmalı olsa da, büyük bir kafaya sahip olmak sizi daha akıllı hale getirebilir, ancak düşündüğünüz nedenlerden ötürü değil. Beyin içindeki düşük nöron yoğunluğu, beyninizin verimli çalışmasına yardımcı olabilir.

GENİŞ BİR ALIN

5

Çince yüz okuma uygulamasına göre, geniş bir alına sahip olmak zeka ve beceri işaretidir. Genel olarak, görevleri daha önce bitirebileceklerine inanılıyor.

İNCE, GÜLÜMSEYEN DUDAKLAR

6

Erkekler kadınlar gibi ruj kullanmasa da bilim insanları ince, gülümseyen dudakların bir erkeğin daha zeki görünmesine yardımcı olabileceğine inanmaktadır. Üzgün dudaklar, erkeklerin zekâdan daha az olduklarının bir işareti olarak kabul ediliyor.

VÜCUT KILI

7

Daha kalın vücut kıllarına sahip erkeklerde daha yüksek IQ değerleri bulundu. Amerikan tıp öğrencilerini içeren bir araştırma, ülkedeki erkek stajyer doktorların yaklaşık yarısının oldukça kıllı olduğunu iddia ediyor.

SOLAK OLMAK

8

İnsanlarda beynin sol lobu, bilgiyi mantıklı ve lineer olarak işleyen, matematiksel bölüm. Sağ lob ise hayal gücü, müzik, sanat, renk, bütünü algılayabilme, yaratıcılık gibi konularda baskın. Bir başka deyişle, sağ lob artistik tarafı oluşturmakta. Solaklar, beyinlerinin sağ lobunu daha yoğun kullanıyorlar. Bu nedenle solakların zekası bilim dünyasında da kabul görüyor.

GENİŞ KALÇA İNCE BEL

9

Kum saati figürü olan kadınların yapılan bir çalışmada zayıf olan kadınlara göre daha akıllı oldukları tespit edilmiş. Bunun, daha fazla enerji veren ve hatta hamile kadınların bebeklerinin nöral gelişimlerini geliştirmelerine yardımcı olan daha yüksek seviyelerde omega 3 yağ asitleri içerdiklerine inanılıyordu. Kaynak


Kara deliğe düşersek ne olur?Kara deliğe düşersek ne olur?
13 ton ele geçirildi! Canlı canlı pullarını yüzdüler13 ton ele geçirildi! Canlı canlı pullarını yüzdüler
Kendi tutuklandı geriye kedisi kaldı!Kendi tutuklandı geriye kedisi kaldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Zekanızı açığa vuran 9 vücut parçası ilginç haberler

En Çok Okunan Trend Haberler

İsmail Küçükkaya 'Komünist Başkan'a verdiği sözü tuttu!

İsmail Küçükkaya 'Komünist Başkan'a verdiği sözü tuttu!

Yeni seçilen muhtar, hayatının şokunu yaşadı!

Yeni seçilen muhtar, hayatının şokunu yaşadı!

Ankara'da 'serbest bırakılma' tepkisi

Ankara'da 'serbest bırakılma' tepkisi

Başkentte 'masaj salonu' operasyonu

Başkentte 'masaj salonu' operasyonu

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Tokat atma şampiyonu tek tokatla rakibini bitirdi

Tokat atma şampiyonu tek tokatla rakibini bitirdi

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Erdoğan'ın mitinginde ilginç anlar!

Erdoğan'ın mitinginde ilginç anlar!

Yıllar önceki görüntüsüyle ünlenmişti, 8 yıl sonra başardı

Yıllar önceki görüntüsüyle ünlenmişti, 8 yıl sonra başardı

Okuyucu Yorumları 4 yorum
VÜCUT ÖLÇÜLERİYLE ZEKANIN İLİŞKİSİ YAPILAMAZ. BİLİMSEL BİR AÇIKLAMASI YOKTUR. HİKAYE....
bende tam tersini söylüyorum,genellikle uzun boylu kimseler kısa boylulara göre daha aptal ve gerizekalıdır.kendim orta boyluyum.sıkıntı yok.birde renkli gözlüler istisnalar kaideleri bozmaz genelde gerizekalıdır.
kardeş cidden adının hakkını veriyorsun
Albert Einstein' ın da ayağı büyükmüş diyolar ama bilemedim şimdi :)
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Arkadaşlarım çevremde gülerken 10 erkek tarafından tecavüze uğradım'

'Arkadaşlarım gülerken 10 erkek tarafından tecavüze uğradım'

Tarlada sireni duydu, işini bırakıp saygı duruşuna durdu

Tarlada sireni duyar duymaz...

Tuzla Tersaneler bölgesinde havuzda bulunan dev vinç böyle devrildi

Tuzla'da dev vinç böyle devrildi

Havada neler oluyor? Çiftin uçakta yaptığı hareket gündem oldu

Havada neler oluyor? Çiftin uçakta yaptığı hareket...

Aslan turistin kolunu kaptı! İşte o anlar!

Aslan turistin kolunu kaptı! İşte o anlar!

Fotoğraflanan ilk kara deliğin artık bir ismi var!

Fotoğraflanan ilk kara deliğin artık bir ismi var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.