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Zekeriya Beyaz'dan geriye eğlenceli anılar kaldı! "Eve birkaç tane köpek koyacağız 250 sene yaşayacağız"

12.04.2022 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Din sosyolojisi profesörü ve yazar Zekeriya Beyaz'dan bugün acı haber geldi. Bir dönem ekranların vazgeçilmez ismi ilahiyatçı profesör Zekeriya Beyaz yaşamını yitirdi. Ünlü ilahiyatçıdan geriye akıllarda eğlenceli yorumları kaldı. Beyaz Show'a katılan Zekeriya Beyaz, "Köpek beslenen eve melek giremez" açıklamasına verdiği cevapla hafızlara kazınmıştı.

Din sosyolojisi profesörü ve yazar 84 yaşındaki Zekeriya Beyaz, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Bir döneme damga vuran ünlü ilahiyatçıdan geriye akıllarda eğlenceli yorumları geldi.

"BENİM EVİME İZİNSİZ NASIL GİRER?"

2007 yılında katıldığı Beyaz Show' da "Köpek beslenen eve melek giremez" açıklamasına yorum yapan Beyaz, "Önce işin aslına girmeden önce ister istemez insanın aklına sempatik şekli geliyor. Benim evime izinsiz nasıl girer? Melek veya şeytan... Ne işi var? Ben şimdiye kadar bizim eve hiç meleğin girdiğini görmedim? Asıl önemli tarafı bizim eve köpek yok.

Bir başka şey 'Cebrail de giremez'. Cebrail, peygamberlere vahih getiren melek. Bizim evde ne işi var, sizin evde ne işi var?

Ve diyor ki efendim 'Azrail de giremez'. Bu işte kâr var. Eve üç beş tane köpek koyacağız 250 sene yaşayacağız." sözleriyle hafızalarda yer etmişti.

SON DAKİKA: Bir dönemin ünlü ilahiyat profesörü Zekeriya Beyaz'ın ölümünde acı detay! Prof. Dr. Zekeriya Beyaz neden öldü? İlk açıklama...SON DAKİKA: Bir dönemin ünlü ilahiyat profesörü Zekeriya Beyaz'ın ölümünde acı detay! Prof. Dr. Zekeriya Beyaz neden öldü? İlk açıklama...

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ZEKERİYA BEYAZ KİMDİR?

Gaziantep'te 1 Mart 1938'de dünyaya gelen Beyaz, ilkokulu burada, ortaokulu ise Kahramanmaraş İmam Hatip Lisesi'nde okudu.

Nizip Ulu Camisi'nde imam hatip olarak 1 Mart 1963'te memurluk görevine başlayan Beyaz, 1972'de İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun oldu. Beyaz, Diyanet İşleri Başkanlığında 14 yıl imam-hatiplik, vaizlik ve müftülük yaptı.

Beyaz, "İslam Hukuku ve Türk Medeni Hukukuna Göre Evlenme" konulu teziyle yüksek lisans ve "İslam Hukukuna ve Türk Medeni Hukukuna Göre Aile Hayatı" konulu teziyle doktora diploması aldı.

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Yazarlık ve köşe yazarlığı yapan Zekeriya Beyaz, 1991'de sosyoloji alanında doçent, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi Bölümünde profesör unvanı aldı.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde 2000-2003'te dekanlık yapan Beyaz, o dönemin ünlü ekran yüzlerinden biriydi.

2005'te yaş haddinden emekli olan Prof. Dr. Beyaz, evli ve 5 çocuk babasıydı.

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