Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Zeki birisi olduğunuzu bilimsel olarak kanıtlayan 6 işaret

Yaratıcılık sadece sanatla sınırlı değil: Entelektüel yaratıcılık, fikir üretme ve düşünsel zekâyı kullanma yeteneği, çok zeki insanların farkında olmadan sahip olduğu bir güç. İşte bunu gösteren 6 belirti.

Çiğdem Berfin Sevinç

Yaratıcılık deyince çoğu kişinin aklına sanat ve resim gelir. Oysa entelektüel yaratıcılık, yani düşünsel ve analitik zekâyla yeni fikirler üretme yeteneği, en az sanatsal yaratıcılık kadar değerli. Bu yeteneğe sahip olduğunuzu fark etmiyorsanız, potansiyelinizi tam anlamıyla kullanamayabilirsiniz.

1. BAŞKALARININ YARATICI DÜŞÜNCELERİNİ FARK EDERSİNİZ

Çok zeki insanlar, çevrelerindeki ilginç fikirleri ve düşünce kalıplarını hemen fark eder. Bir analoji ya da fikir size ilham verir ve üzerinde düşünmekten keyif alırsınız.

2. FİKİRLER ZİHNİNİZDE “ÇARPIŞIR”

Zihniniz sık sık aktif ve meşgul hissedilir. Ayrıntılarla uğraşırken bir yandan yüksek düzey düşünce ve felsefi çerçevelerle ilgilenirsiniz. Bu süreç size zihinsel heyecan verir ve yeni projeler üzerinde düşünmenizi sağlar.

3. AÇIK FİKİRLİ DENEMELERLE YARATICILIĞINIZI İFADE EDERSİNİZ

İntellektüel yaratıcılık yalnızca kafada gerçekleşmez. Denemeler yapar, fikirlerinizi test eder ve öğrenmek için küçük adımlar atarsınız. Kusursuzluk beklentisi sizi engellemez.

4. İLGİNÇ FİKİRLERİ ZİHNİNİZDE SIKLIKLA DOLAŞTIRIRSINIZ

İzlediğiniz bir röportaj, okuduğunuz bir makale ya da duyduğunuz bir düşünce zihninizde tekrar tekrar canlanır. Bu, bilgiyi anlamlandırma ve sentezleme sürecinizin doğal bir parçasıdır.

5. ZEKÂNIZIN SİZİ ENGELLEMESİNE KARŞI MÜCADELE EDERSİNİZ

Zeki insanlar, kendi geçmiş deneyimlerinin veya düşünce kalıplarının gelecekteki başarılarını sabote etmemesi için aktif çaba gösterir. Varsayımlarını sorgular ve alternatif yolları denemekten çekinmezler.

6. SÜREKLİ İYİLEŞTİRME VE GELİŞİM ÜZERİNE DÜŞÜNÜRSÜNÜZ

Yaratıcı zihinler, geçmişte yaptıklarını ve gelecekte yapacaklarını değerlendirir. Küçük detaylardan büyük projelere kadar sürekli gelişim ve öğrenme peşindedirler.

Uzmanlara göre, entelektüel yaratıcılığa sahip olmak sadece zekânın bir göstergesi değil, aynı zamanda farkında olmanız gereken güçlü bir yetenek.

Mynet Anket Siz en çok bunlardan hangisini yaparsınız?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
Başkalarının yaratıcı düşüncelerini fark edersiniz
Fikirler zihninizde 'çarpışır'
Açık fikirlilikle denemeler yaparsınız
İlginç fikirleri zihninizde dolaştırırsınız
Bu anket 11 saat 14 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler
Anahtar Kelimeler:
sanat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.