Zeki Demirkubuz filmleri: Toplumsal sorunlara gerçekçi bir bakış

Zeki Ökten’in asistanlığını yaparak başladığı sinema kariyerine birbirinden başarılı sinema filmleri ekleyen Zeki Demirkubuz, en büyük çıkışını 1997 yapımı Masumiyet filmiyle yapmıştır. Derya Alabora, Haluk Bilginer ve Güven Kıraç’ın inanılmaz performanslarıyla hafızalara kazınan film, en iyi Zeki Demirkubuz filmi olarak gösterilmektedir. Şimdiye kadar izlemeyenler için işte Zeki Demirkubuz filmleri listesi...

C Blok – 1994

Hazırladığımız Zeki Demirkubuz filmleri listesinin ilk filmi “C Blok”, aynı zamanda Zeki Demirkubuz’un ilk uzun metraj filmidir. Tülay, kağıt üzerinde yürüyen bir evliliğe sahiptir. Tülay, mutluluğun sadece kelime anlamını bilmektedir. Fakat hizmetçisini ve apartmanın kapıcısını kendi evinde yakalar ve sorunlu hayatını gözden geçirmeye başlar. Bu olaylardan sonra kendi hayatını değiştirmeye ve yepyeni bir düzen inşa etmeye karar verir.

Masumiyet - 1997

En iyi Zeki Demirkubuz filmleri arasında yer alan film, izleyenlerin zihinlerinden uzun süre silinmeyen bir filmdir. Yusuf namus cinayeti nedeniyle girdiği hapisten cezası bitince çıkar. Artık amaçsız bir hayatı vardır. Yolları bir pansiyonda Bekir ve Uğur’la kesişir. Yolları kesiştikten sonra tüm kişileri derinden etkileyecek hadiseler yaşanacaktır. Her karakter kendi masumiyetinin peşinden koşacaktır, ancak bu mücadele her birinde derin yaralar açacaktır.