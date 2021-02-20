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Zeki Demirkubuz filmleri: Toplumsal sorunlara gerçekçi bir bakış

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 20.02.2021 15:35 | Son Güncelleme:
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Zeki Demirkubuz filmleri: Toplumsal sorunlara gerçekçi bir bakış

Bağımsız sinemanın usta isimlerinden Zeki Demirkubuz, 90’lı yılların başında başladığı sinema macerasına günümüzde de devam ediyor. İşte geçmişten günümüze Zeki Demirkubuz filmleri.

Zeki Ökten’in asistanlığını yaparak başladığı sinema kariyerine birbirinden başarılı sinema filmleri ekleyen Zeki Demirkubuz, en büyük çıkışını 1997 yapımı Masumiyet filmiyle yapmıştır. Derya Alabora, Haluk Bilginer ve Güven Kıraç’ın inanılmaz performanslarıyla hafızalara kazınan film, en iyi Zeki Demirkubuz filmi olarak gösterilmektedir. Şimdiye kadar izlemeyenler için işte Zeki Demirkubuz filmleri listesi...

C Blok – 1994

C Blok

Hazırladığımız Zeki Demirkubuz filmleri listesinin ilk filmi “C Blok”, aynı zamanda Zeki Demirkubuz’un ilk uzun metraj filmidir. Tülay, kağıt üzerinde yürüyen bir evliliğe sahiptir. Tülay, mutluluğun sadece kelime anlamını bilmektedir. Fakat hizmetçisini ve apartmanın kapıcısını kendi evinde yakalar ve sorunlu hayatını gözden geçirmeye başlar. Bu olaylardan sonra kendi hayatını değiştirmeye ve yepyeni bir düzen inşa etmeye karar verir.

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Masumiyet - 1997

Masumiyet

En iyi Zeki Demirkubuz filmleri arasında yer alan film, izleyenlerin zihinlerinden uzun süre silinmeyen bir filmdir. Yusuf namus cinayeti nedeniyle girdiği hapisten cezası bitince çıkar. Artık amaçsız bir hayatı vardır. Yolları bir pansiyonda Bekir ve Uğur’la kesişir. Yolları kesiştikten sonra tüm kişileri derinden etkileyecek hadiseler yaşanacaktır. Her karakter kendi masumiyetinin peşinden koşacaktır, ancak bu mücadele her birinde derin yaralar açacaktır.

Üçüncü Sayfa – 1999

Üçüncü Sayfa

Üçüncü Sayfa, konu olarak gazetelere çıkabilecek şiddet ve ruhsal vakaları incelemektedir. Talihsiz bir adam olan İsa, figüranlık yaparak hayatını devam ettirmeye çalışan biridir. İsa, yanlış anlaşılma sonucu hırsızlıkla suçlanır. Mafya, İsa’nın peşine düşer. İsa istenilen parayı bir gün içerisinde bulmalıdır. İntihar etmekten başka çare bulamayan İsa’nın hayatı çalan kapıdan sonra farklı yöne doğru gider. Üçüncü Sayfa, Zeki Demirkubuz filmleri listesinde yerini almaktadır.

İtiraf – 2001

İtiraf

Zeki Demirkubuz’un Karanlık Üstüne Öyküler üçlemesinin ikinci filmidir. İtiraf, başarılı bir mühendis olan Harun’un evliliği hakkında bir sırrı keşfetmesini konu alır. Harun, karısının onu aldattığını öğrendiğinde, bununla yüzleşmek yerine içine atmayı tercih eder. Kendisine itiraf etmekte zorlandığı bu sır, zamanla omuzlarına binen bir yük haline dönüşür. Her şeyi bildiğini itiraf etme anı geldiğinde, psikolojik savaşa dönüşen bir muhakeme gecesi Harun’u beklemektedir. Zeki Demirkubuz tüm filmlerini incelediğimiz listede “İtiraf” filmine de yer vermek istedik.

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Yazgı – 2001

Yazgı

Albert Camus’un yabancı kitabından esinlenerek beyaz perdeye aktarılan bir filmdir. Dünya akıp giderken hiçbir şeyi aldırmayan, hayata karşı kayıtsız kalan, tepkisiz bir adamın hikayesini anlatmaktadır. Musa evlilik kararını dahi istekli bir şekilde almaz. Onun için evlilik basit bir kelimeden ibarettir. Üstünkörü verilmiş evlilik kararı. Musa’yı bir yazgıya sürükler. En iyi Zeki Demirkubuz filmlerinden biridir.

Bekleme Odası – 2003

Bekleme Odası

Yönetmen Ahmet, Dostoyevski’nin efsane yapıtı Suç ve Cezayı beyaz perdeye taşımaya çalışmaktadır. Ahmet, iş ve özel hayatında tüm gelişmelere kayıtsız kalmaktadır. Uzun süre başrol için Raskolnikov’u canlandıracak birini arar ancak içine sinen birini bulamaz. Karısını kaybetmeyi dahi göze alır. Bu sırada hayatındaki tek heyecan evlerine giren hırsızdır. Başrolü vereceği kişiye karar verir, ancak bu hırsızı nerede bulacaktır? Zeki Demirkubuz filmleri listesinin kült filmleri arasında yer alır.

Kader – 2006

Kader

Zeki Demirkubuz tüm filmlerinde aşkın ve insan ilişkilerinin peşinden koşmuştur. Kör düğüm haline gelmiş bir aşk üçgeninde Bekir, Uğur ve Zagor’un hayat yolculuğunda işleri karışıktır. Bekir, Uğur’a, Uğur Zagor’a, Zagor ise serseriliğe aşıktır. Karşılığını bulamayan duygulara sahip bu insanların yolu ortak bir kaderde birleşir. Uğur, Zagor’un hapisten çıktığı günlerde mahallede işlenen bir cinayet ardından ortadan kaybolur. Bekir, Uğur’un gidişinden sonra umutlarını bir kenara bırakacakken, Zagor tekrar hapse girer ve Uğur mahalleye geri döner. Bekir bu koşuşturmaca içinde her şeyini kaybetse de aşkın masumiyetini asla kaybetmez.

Yeraltı – 2012

Yeraltı

Dostoyevski’nin “Yer Altından Notlar” kitabından esinlenen Zeki Demirkubuz tüm filmlerinde, insanın karanlık duygularından beslenir. Ankara’da çekilen filmin başrolünde komedilerden tanıdığımız Engin Günaydın yer almıştır. Muharrem, nefret ettiği eski arkadaşlarına kendini zorla davet ettirir. Yemek sırasında eski defterler açılacaktır.

Kor – 2016

Kor

Aslıhan Gürbüz, Taner Birsel, Caner Cindoruk üçlüsünün başrollerini paylaştığı Kor; Kocası Cemal’in Romanya’ya kaçak işçi olarak gitmesinin ardından evde giysi dikerek geçimini sağlayan Emine’nin giyim atölyesinde eski patronu Ziya ile karşılaşmasını konu alır.

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