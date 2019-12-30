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  4. Zemheri dizisi ne zaman başlıyor? Caner Cindoruk ve Hazal Filiz Küçükköse, Zemheri'de hangi rollerde?

Zemheri dizisi ne zaman başlıyor? Caner Cindoruk ve Hazal Filiz Küçükköse, Zemheri'de hangi rollerde?

DİZİ HABERLERİ  | 30.12.2019 20:36 | Son Güncelleme

Yer aldıkları projelerle büyük bir hayran kitlesine sahip başarılı oyuncular Caner Cindoruk ve Hazal Filiz Küçükköse, bu kez Ay Yapım imzalı Show TV'nin iddialı yeni dizisi 'Zemheri'de iki kardeşe hayat verecek.

Zemheri dizisi ne zaman başlıyor? Caner Cindoruk ve Hazal Filiz Küçükköse, Zemheri'de hangi rollerde?

Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon'un yazdığı ve Hilal Saral'ın yönetmen koltuğunda yer aldığı 2020'nin ilk haftalarında Show TV'de başlayacak olan 'Zemheri'nin karakterleri oldukça ses getirecek. Ayça Ayşin Turan, Alperen Duymaz, Caner Cindoruk, Hazal Filiz Küçükköse, Emir Çubukçu, Nihal Koldaş, Müfit Kayacan, İlkin Tüfekçi, Şebnem Dönmez ve Zerrin Tekindor gibi usta ve genç isimleri bir araya getiren 'Zemheri'de Caner Cindoruk ve Hazal Filiz Küçükköse birbirine çok düşkün olan ağabey ile kardeşi canlandıracak.

Zemheri_Caner Cindoruk

Aşk ve adalet kavramlarının güçlü şekilde hissedileceği dizide Caner Cindoruk'un hayat verdiği Ertan karakteri kardeşi Berrak'ın mutlu olması için gözü kapalı her yolu denerken, Hazal Filiz Küçükköse'nin canlandırdığı Berrak da istediğini elde etmek için her şeyi yapacak.

Zemheri_Caner Cindoruk-Hazal Filiz Küçükköse

İki kardeşin dengeleri değiştireceği 'Zemheri', sürükleyici hikayesi ve zengin oyuncu kadrosu ile Ocak 2020'de Show TV'de yayınlanmaya başlayacak.

Zemheri_Hazal Filiz Küçükköse


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