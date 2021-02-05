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Zencefilli cevizli kurabiye tarifi nasıl yapılır? Çay saatinizin vazgeçilmezi olacak

Betül Songur Betül Songur 05.02.2021 15:01 | Son Güncelleme:
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Zencefilli cevizli kurabiye tarifi alışılagelmiş aromanın dışında bir tat arayanların severek hazırlayacağı tariflerden biri. Evi mis gibi kokusuyla ısıtacak bu kurabiye tarifi, büyük küçük herkesin seveceği bir tat olacak. Zencefil, karbonat, pekmez gibi malzemelerin yer aldığı zencefilli cevizli kurabiye tarifi kısa sürede hazırlayacağınız ve tam kıvamında bir tat elde edebileceğiniz bir lezzet.

Sıcacık çayın ya da akşam üzeri içilen bir sütün yanında sunulan lezzetli bir kurabiyeye kim hayır diyebilir ki? Uzun süre taze kalacak, yumuşacık bir lezzet elde edebileceğiniz zencefilli cevizli kurabiye tarifi, içindeki tereyağ sayesinde mis gibi kokusuyla herkesi cezbedecek. Peki bu tarifi hazırlamak için nelere ihtiyaç var? İşte adım adım kolayca uygulabileceğiniz liste...

ZENCEFİLLİ CEVİZLİ KURABİYE TARİFİ

Malzemeler:

  • 2 su bardağı un,
  • 100 gr tereyağ,
  • 3 yemek kaşığı pekmez,
  • 4 adet dövülmüş ceviz,
  • 1 yemek kaşığı karbonat,
  • 1 tutam tuz,
  • Yarım bardak şeker,
  • 1 yemek kaşığı zencefil,
  • 1 adet yumurta
  • Vanilya şurubu

Tarifi:

  • Zencefilli cevizli kurabiye hamuru yapmak için, önce un, şeker, karbonat, tuz, zencefil, ceviz içi gibi kuru malzemeler bir kaba boşaltılır ve karıştırılır.
  • Ardından üstüne yumurta kırılır. Üzerine pekmez ve tereyağı dökülür.
  • Bir kaç damla kadar vanilya şurubu da isteğe göre konulabilir.
  • Hamurun kıvamı undan una farklılık gösterebilir. Dolayısıyla hamurun çok gevşek kaldığı noktada, içine biraz daha un ekleyebilirsiniz.
  • Tereyağının oda sıcaklığından mümkünse biraz daha yumuşak bir kıvamda olması gerekir.
  • Biraz sert olursa bizi yanıltabilir. Hamuru pişirmeden önce yağın kıvamı fark edilmelidir.
  • Hamur hazırlandıktan sonra, ceviz büyüklüğünde toplar koparıp, yuvarlayıp tepsiye dizilir.
  • Tepsiye koyarken aralarındaki mesafeye dikkat etmek gerekir.
  • Pekmezden ötürü hamur biraz yapış yapış olabilir, bu da çok normaldir.
  • Hamurları süslemek için, kurabiyelerin üzerine iç ceviz koyabilirsiniz.
  • Zencefilli cevizli kurabiye tarifi hazırlandıktan sonra fırında pişirilmelidir.
  • 180 - 200 derece fırında 15- 20 dakika pişirmek yeterli olacaktır.
  • Üstü çatlamaya başlayacaktır, piştiğini buradan anlayabiliriz.

ZENCEFİLLLİ CEVİZLİ KURABİYE YAPILIŞININ PÜF NOKTALARI

  • Kullanacağınız unu önceden eleyebilirseniz daha iyi sonuç alırsınız.
  • Hamur çok yumuşak olursa biraz daha un ekleyerek doğru kıvamı ekleyebilirsiniz.
  • Tereyağın yumuşak kıvamda olmasına dikkat edilmelidir. Bu elde edilen hamurun kıvamının doğru olup olmayacağını etkileyeceğinden önemlidir.
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