Zendaya ve John David Washington'ın başrollerini paylaştığı Malcolm and Marie'den filminden fragman!

Yazın başında çekimleri gizli bir şekilde tamamlanan Euhopria dizisinde yönetmen koltuğunda oturan Levinson, Zendaya ve John David Washington’u romantik bir filmde bir araya getirdi.

Zendaya ile John David Washington'ın başrollerini paylaştığı ve tek bir mekanda geçen film, bir yönetmen olan Malcolm ile sevgilisi Marie'nin, Malcolm'un yeni filminin galasından döndükten sonra, evlerinde filmle ilgili ilk eleştirileri beklerken gelgitli ilişkilerini masaya yatırmalarını konu ediniyor. Diyaloğa ve her iki oyuncunun da performansına sırtını yaslayan Malcolm and Marie filmi, 5 Şubat'tan itibaren Netflix'te yayında olacak.



