Zenfone 6 FCC’de ortaya çıktı

Bu raporlardan Zenfone 6 hakkında bir kaç bilgiye ulaşmak mümkün. Görüldüğü üzere telefonun SM8150 çipini taşıyacağı belirtilmiş. Bu da Asus’un yeni amiral gemisi modelinde Snapdragon 855 yonga setini tercih ettiği anlamına geliyor.

Ayrıca telefonun arka yüzünde fiziksel bir parmak izi okuyucu olduğunu görüyoruz. Muhtemelen Asus telefonun fiyatını uygun tutmak için ekran altı parmak izi okuyucusunu tercih etmedi.

Ayrıca üst tarafta da çift ana kameranın bulunduğu dikkatlerden kaçmıyor. Şimdiye kadar sızdırılan bilgilere göre bu çift ana kameradan biri 48MP’lik çözünürlüğe sahip olacak.

FCC raporundan çıkardığımız bir diğer ipucu ise telefonun 18W hızlı şarj özelliğini destekleyecek olması. Hatırlanacağı üzere Zenfone 5z de 18W hızlı şarj özelliği ile satışa sunulmuştu. Yani Asus hızlı şarj konusunda müşterilerine yeni bir şeyler sunmayacak.

Son olarak telefonda 2 IMEI numarasının bulunduğu görünüyor. Bu da Zenfone 6’nın çift sim desteği olacağına işaret.

Asus’un yeni amiral gemisi modeli 16 Mayıs’ta tanıtılacak. O zaman bu cihaz hakkında daha kesin bilgilere ulaşmış olacağız.

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