Zengin ve Yoksul dizisi bitiyor mu? Final ne zaman?

Atv ekranlarında yayınlanan Zengin ve Yoksul için reytinglerde istenilen başarıyı gösteremeyince final kararı alındı.
NTC Medya'nın atv için çektiği, Deniz Yorulmazer'in yönetmen koltuğuna oturduğu dizi Binnur Kaya, Gökhan Alkan, Damla Colbay ve Gülcan Arslan'dan oluşan güçlü kadrosuyla dikkat çekiyordu.
Senaryosunu Yelda Eroğlu ile Hatice Meryem'in kaleme aldığı dizi reytinglerde beklentiyi karşılamayınca 8. bölümde ekrana veda edecek.
Zengin ve Yoksul final bölümüyle 26 Mayıs Pazar akşamı ATV'de.
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