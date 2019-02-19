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Zenit - Fenerbahçe maçı öncesi uçak biletlerinin fiyatı 4 katına çıktı!

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 19.02.2019 21:34 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde 21 Şubat’ta Rus temsilcisi Zenit ile St. Petersburg’ta karşılaşacak. Fenerbahçe taraftarının, Rusya’ya gitmek için uçak biletlerine yoğun ilgisi Türk Hava Yolları’nın İstanbul - St. Petersburg uçuşunun bilet fiyatının tek yönde 4 kat artarak 6 bin liraya çıkmasına yol açtı.

Zenit - Fenerbahçe maçı öncesi uçak biletlerinin fiyatı 4 katına çıktı!

UEFA Avrupa Ligi son 32 tur ilk maçında İstanbul’da konuk ettiği Zenit'i 1-0 yenen Fenerbahçe, 21 Şubat Perşembe günü Rusya’nın St. Petersburg kentinde tur atlama mücadelesine çıkacak. Birçok sarı lacivertli taraftar da Rusya’da takımı yalnız bırakmayacak.

Taraftarların yoğun ilgisini gören tur şirketleri de maç için 3 günlük özel tur programları düzenledi. Turların bir çoğun da yer kalmadı. Taraftarların ilgisi uçak bilet fiyatlarını da etkiledi.

ZENIT'IN STADI GAZPROM ARENA

St. Petersburg kentine bilet fiyatları da özellikle 20 ve 21 Şubat tarihlerinde dikkat çekici rakamlara ulaştı. Normal günlerde Türk Hava Yolları’nın tek yönde 1,500 ile 1,750 lira arasında olan İstanbul- St. Petersburg uçuşları yoğun ilgiden dolayı Çarşamba ve Perşembe günü 6 bin liraya kadar yükseldi.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Zenit

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
hemen fırsattan yararlanmaya bakıo firmalar avrupada olsan kolaylık saglarlar burda niyet kotu
nasıl olsa elenecek o kadar para veripte gitmeye ne gerek var..bide millette para yok derler
Fırsatçılar,ayıp yahu..
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