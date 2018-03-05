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Zerrin Özer'den şaşırtan Kerim Tekin itirafı

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.03.2018 10:40 | Son Güncelleme

Zerrin Özer, katıldığı bir programda 1998 yılında hayatını kaybeden şarkıcı Kerim Tekin ile ilgili bir itirafta bulundu

Zerrin Özer'den şaşırtan Kerim Tekin itirafı

Zerrin Özer yaptığı açıklamalarla gündeme damga vurdu.

Aşk hayatı ile ilgili soruya "Ben iyi bir partner değilim. İlişkilerimde ben üzülmedim üzen taraftım. Tabi bunu söylemek ne kadar doğru bilemiyorum ama gerçeği bu. Kıskansam bile belli etmem ama işte zor taraf benim" açıklamasında bulunarak şaşırttı.

Zerrin Özer, 1991 yılında ilk evliliğini yapmış, evliliğine 1 yıl sonra son vermişti. 2006 yılında Levent Süren ile ikinci kez evlenmiş ve 2009 yılında boşanmıştı.

"KERİM TEKİN'İN SEVDİĞİ VARDI"

Zerrin Özer, programda "Kerim Tekin ile yaşadığınız aşk mıydı?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi: "Kerim'in sevdiği vardı. Bizim yaşadığımız şey aşktan öte bir şeydi. O çok özel bir insan benim için."

Kerim Tekin'in "Kar beyaz" şarkısını seslendirmesi istenilen Zerrin Özer, "Bu şarkıyı söyleyemem hele ki şimdi Kerim'in fotoğraflarını gördüm, ağlamak istemiyorum" diyerek duygusallaştı.

HADDİNİ BİLDİRİYORUM

Yeni nesil şarkıcılar için, "Yeni yetme şarkıcılara haddini bildiriyorum. İnsanlar hadsizleşti ve ben hadlerini bildirmekten mutluyum. Yıllar önce bir kuaförde yanıma gelmiş 'Sizin gibi sanatçı olmak istiyorum' demiş biri şimdi çıkıp programda beni eleştiremez" diyerek merak uyandırdı.

Aleyna Tilki hakkında ise, "Aleyna Tilki'ye ilk başta çok kızdım ama aslında çok şeker bir kız. Benim kızma nedenim çok konuşması şimdi böyle konuşursa büyüyünce ne konuşacak" açıklamasında bulundu.

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