Zerrin Özer'den yeni açıklama! Savcılığa başvurdu

Akıncı’ın kendilerini dolandırdığını iddia eden pek çok kadın 2.Sayfa adlı magazin programına katılmış ve çok çarpıcı iddialarda bulunmuşlardı. Kadınlar ‘gökte ararken yerde bulduk’ dedikleri Murat Akıncı hakkında yüzbinlerce lira dolandırıldıkları hakkında açıklamalarda bulunurken Zerrin Özer’i de bu evliliği bitirmesi konusunda uyarmıştı.

ÖZER'İN KARARINI O TELEFON ETKİLEDİ

Zerrin Özer, dolandırıldığını iddia eden kadınların söylemlerine kulak asmayarak evliliğini sonlandırmayı düşünmezken, Özer’in düğmeye basmasını zorunlu kılan şey Murat Akıncı’nın babasının açıklamaları oldu. Evlatlıktan reddettiği oğlu hakkında çok sert ifadelerde bulunan Akıncı’nın babası Zerrin Özer’i de evliliği bitirmesi yönünde uyardı. Bu açıklamalardan kısa süre sonra Zerrin Özer ayrılık kararını yeniden gündemine aldığını söyledi ve ayrılacağını açıkladı.

ŞİMDİ DE UZAKLAŞTIRMA KARARI

Zerrin Özer ayrılık kararı aldıktan sadece birkaç gün sonra bu defa savcılığa başvurarak ayrılmak istediği eşi Murat Akıncı için uzaklaştırma kararı almak istediğini söyledi.