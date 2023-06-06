Zerrin Özer'i kızdırdılar! Cem Yılmaz gelince röportaj yarıda kesildi olanlar oldu

PowerTürk Müzik Ödülleri gecesine ünlü isimler akın etti. Gecede borderline kişilik bozukluğu hastalığıyla mücadele ettiğini açıklayan Zerrin Özer de vardı.

Komedyen Cem Yılmaz ile muhabirlerin röportaj yaptığı esnada araya giren sanatçı Zerrin Özer, Yılmaz’a selam verdikten sonra sitem etti.

Kendi röportajının yarıda kesildiğini iddia eden Özer, muhabirleri Yılmaz’a şikayet etti.

Özer, “Ben bir şey söylemek istiyorum. Siz geliyorsunuz diye röportajı yarıda kestiler, bırakıp gittiler. Saygılı olacaksınız, akıllı olacaksınız” diye bağırdı.

Muhabirler sanatçının yanlış anladığını söylese de Özer geri adım atmadı. Cem Yılmaz ise o anlarda neye uğradığı şaşırdı.

