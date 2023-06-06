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  4. Zerrin Özer'i kızdırdılar! Cem Yılmaz gelince röportaj yarıda kesildi olanlar oldu

Zerrin Özer'i kızdırdılar! Cem Yılmaz gelince röportaj yarıda kesildi olanlar oldu

06.06.2023 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müziğe yeniden dönen Zerrin Özer ödül törenine katıldı. Zerrin Özer, kendisiyle röportaj yapan muhabirlerin komedyen Cem Yılmaz'ın geldiğini öğrenince sohbeti yarıda kesmelerine sinirlendi. Özer, Yılmaz'a dönüp "Siz geliyorsunuz diye röportajı yarıda kestiler" dedi.

PowerTürk Müzik Ödülleri gecesine ünlü isimler akın etti. Gecede borderline kişilik bozukluğu hastalığıyla mücadele ettiğini açıklayan Zerrin Özer de vardı.

Komedyen Cem Yılmaz ile muhabirlerin röportaj yaptığı esnada araya giren sanatçı Zerrin Özer, Yılmaz’a selam verdikten sonra sitem etti.

Kendi röportajının yarıda kesildiğini iddia eden Özer, muhabirleri Yılmaz’a şikayet etti.

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Özer, “Ben bir şey söylemek istiyorum. Siz geliyorsunuz diye röportajı yarıda kestiler, bırakıp gittiler. Saygılı olacaksınız, akıllı olacaksınız” diye bağırdı.

Hadise'nin dalga konusu olan halini paylaşıp... Hadise'nin dalga konusu olan halini paylaşıp...

Muhabirler sanatçının yanlış anladığını söylese de Özer geri adım atmadı. Cem Yılmaz ise o anlarda neye uğradığı şaşırdı.

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