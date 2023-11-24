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Zerrin Özer'in Darülaceze’de tedavi altına alındığı iddia edilmişti! İsyan etti

24.11.2023 15:34 | Son Güncelleme:
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(Borderline) kişilik bozukluğu hastalığı bulunan Zerrin Özer'in doktorunun tavsiyesi üzerine Darülaceze’de tedavi altına alındığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili şarkıcı sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

(Borderline) kişilik bozukluğu hastalığıyla mücadele eden Zerrin Özer'in Darülaceze’de tedavi altına alındığı iddia edildi. 66 yaşındaki şarkıcı, merak konusu olan sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Zerrin Özer söz konusu iddialarla ilgili "Maalesef dünden beri çıkan haberleri şaşkınlıkla izlemekteyim. Her şeyden önce Darülaceze Sayın Hamza Cebeci başkanlığında kendisini sürekli yenileyen ve tüm sağlık çalışanları ve destek ekipleriyle son derece profesyonelce çalışan bir kurumdur. Huzurevi olması haricinde sağlık anlamında destekleyici birçok birikimi bünyesinde barındırmaktadır" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Günlük hayatımı hafifte olsa etkileyen birtakım zincir fiziki sağlık problemlerimin tedavisinde özellikle ve kendi isteğimle seçtiğim bu konuda ihtisas sahibi doktorların görev yaptığı kurumun ismini, misyonunu ön yargılı ve yanlış bir şekilde kullanarak, tarafımı düşkün ya da düşmüş gibi gösterme çabasını anlamakta güçlük çekiyorum maalesef. Bu tür amacını aşan konularla gündemi meşgul etmeyelim lütfen. Sevenlerin, canlarım Zerrin'iniz gayet iyi. Hiç merak etmeyin. Sevgilerimle."

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